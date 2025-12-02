Didijevi advokati napali Netflix: "Koriste ukradene i privatne snimke"

Advokati Šona Kombsa kritikovali su novi Netflixov dokumentarac koji je producirao reper 50 Cent tvrdeći da je riječ o "sramnom udaru" koji se, kako navode, "oslanja na ukradene snimke".

Dokumentarac "Šon Kombs: Obračun" najavljen je kao "zapanjujuće ispitivanje" života hip-hop mogula, koji je 2025. godine osuđen po dvije tačke optužnice za posredovanje u prostituciji.

Film uključuje "zapanjujuće" privatne snimke Kombsa nastale nekoliko dana prije njegovog hapšenja, među kojima su i telefonski razgovori sa advokatima.

Rediteljica tvrdi da su snimci pribavljeni legalno, dok Kombsov portparol insistira da je "nepravedno i nezakonit"“ koristiti materijal koji je bio namijenjen isključivo privatnoj upotrebi.

- Zapanjujuće je što je Netflix prepustio kreativnu kontrolu 50 Centu - rekao je portparol, dodajući da je riječ o „dugogodišnjem protivniku koji se sada lično sveti“.

- Netflix je očigledno očajan i spreman da senzacionalizuje svaki trenutak Kombsovog života, bez obzira na istinu, samo da bi iskoristio medijsku pomamu. Da im je stalo do istine ili do Kombsovih prava, ne bi objavljivali privatne snimke, posebno razgovore sa advokatima koji nikada nisu bili namijenjeni javnosti - navodi se u njihovom saopštenju.

Početak dokumentarca

Dokumentarac počinje scenom iz hotelske sobe, šest dana prije privođenja u septembru 2024. godine, gdje Kombs razgovara telefonom sa advokatom Markom Agnifilom i govori da želi da se "bori za sopstveni život".

- Moramo pronaći nekoga ko će sarađivati s nama. To mora biti neko ko se bavio najprljavijim poslovima medija i propagande - kaže Kombs na snimku.

U drugom dijelu filma prikazan je razgovor sa njegovim sinom Džastinom, snimljen pet dana prije hapšenja.

- Bog mi je rekao da ništa ne radim, ali drugi ljudi moraju nešto da učine, jer je ovo smiješno - čuje se Kombs.

Portparol tvrdi da su snimci prikazani "bez odobrenja".

- Kao što Netflix i Ted Sarandos znaju, Kombs snima svoj život još od 19. godine kako bi ispričao svoju priču na sopstveni način. Nepravedno i nezakonito je da kompanija zloupotrijebi taj materijal - dodaje portparol.

Netflix nije direktno komentarisao ove navode, ali je američke medije uputio na izjavu rediteljice Aleksandrije Stejplton:

- Do snimka smo došli legalnim putem i imamo sva potrebna prava. Preduzeli smo mjere da zaštitimo identitete ljudi koji su ih snimili.

Izvršni producent dokumentarca je Kertis "50 Cent" Džekson, koji je u dugogodišnjem sukobu sa Kombsom.

- Da se nisam oglasio, izgledalo bi kao da hip-hop zajednica nema ništa protiv njegovog ponašanja. A nema nikog drugog ko bi to rekao - izjavio je Džekson 1. decembra u programu "Dobro jutro, Ameriko" na ABC News.

Veze s ubistvom Tupaka

Film prati Kombsovu karijeru i njegov uspon do statusa jedne od najuticajnijih figura hip-hop industrije, ali se bavi i optužbama da je bio povezan sa ubistvom Tupaca Shakura 1996. godine.

Prikazani su i snimci policijskog intervjua u kojem "Kef Di" Dejvis tvrdi da mu je Kombs ponudio milion dolara za ubistvo Šakura. Dejvis se pred sud vraća 2026. godine.

Dejvis sada tvrdi da je njegov sporazum sa policijom – u kojem je pristao da otkrije informacije pod uslovom da se to ne može koristiti protiv njega – bio potpisan pod pritiskom.

U dokumentarcu se pojavljuje i Kirk Barouz, suosnivač kompanije Bad Boj Entertejnment, koji kaže da vjeruje da je Kombs "imao mnogo veze sa smrću Tupaka".

Kombs je uvijek negirao bilo kakvu povezanost sa Šakurovom smrću.

Film se dotiče i brojnih tužbi koje uključuju optužbe za nasilje i prijetnje, uključujući i tvrdnje bivše partnerke Kesi, slučaj koji je okončan nagodbom. Kombs je sve navode nazivao "odvratnim" i "lažnim".

- Bez obzira na broj tužbi, to ne mijenja činjenicu da Kombs nikada nije seksualno zlostavljao ili trgovao muškarcima, ženama ili maloljetnicima - ranije su poručili njegovi advokati.

U filmu govore i dva porotnika sa suđenja. Muzičar je u julu proglašen krivim po dvije tačke za posredovanje u prostituciji. Osuđen je na 50 mjeseci zatvora, ali je najavio žalbu.