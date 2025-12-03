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FANOVI RAZOČARANI

Kultna serija "Prijatelji" nestaje s Netflixa

Omiljeni hit sitkom koji je na ovoj platformi dostupan još od 2018. godine

Kultna serija "Prijatelji". Netflix

A. P.

3.12.2025

Kultna serija "Prijatelji" uskoro će nestati sa Netflixa u Velikoj Britaniji, što je među fanovima izazvalo pravo razočaranje. Omiljeni hit sitkom, koji je na ovoj platformi dostupan još od 2018. i osvojio srca nove generacije gledalaca, bit će uklonjen 30. decembra.

Još nije potvrđeno gdje će serija preći, ali vijest stiže u trenutku kada se očekuje lansiranje HBO Max-a u Velikoj Britaniji, servisa koji inače posjeduje prava za prikazivanje "Prijatelja" u SAD. 

Na društvenim mrežama, mnogi fanovi izrazili su tugu i frustraciju.

Tokom deset sezona i 236 epizoda, serija koja prati živote i ljubavne uspone i padove grupe mladih profesionalaca ostala je jedna od najutjecajnijih svih vremena.

Serija se trenutno emituje i na britanskim kanalima "Comedy Central" i "Channel 5".

Glumačka ekipa okupila se 2021. godine za specijalnu epizodu u produkciji HBO-a, gdje su se prisjetili snimanja i posjetili originalne setove.

Dvije godine kasnije, Metju Peri (Matthew Perry) preminuo je u Los Angelesu – obdukcija je potvrdila visoku koncentraciju ketamina kao uzrok smrti. 

# PRIJATELJI
# SERIJE
# NETFLIX
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