Kultna serija "Prijatelji" nestaje s Netflixa

Kultna serija "Prijatelji" uskoro će nestati sa Netflixa u Velikoj Britaniji, što je među fanovima izazvalo pravo razočaranje. Omiljeni hit sitkom, koji je na ovoj platformi dostupan još od 2018. i osvojio srca nove generacije gledalaca, bit će uklonjen 30. decembra.

Još nije potvrđeno gdje će serija preći, ali vijest stiže u trenutku kada se očekuje lansiranje HBO Max-a u Velikoj Britaniji, servisa koji inače posjeduje prava za prikazivanje "Prijatelja" u SAD.