Kultna serija "Prijatelji" nestaje s Netflixa

Kultna serija "Prijatelji" uskoro će nestati sa Netflixa u Velikoj Britaniji, što je među fanovima izazvalo pravo razočaranje. Omiljeni hit sitkom, koji je na ovoj platformi dostupan još od 2018. i osvojio srca nove generacije gledalaca, bit će uklonjen 30. decembra.
Još nije potvrđeno gdje će serija preći, ali vijest stiže u trenutku kada se očekuje lansiranje HBO Max-a u Velikoj Britaniji, servisa koji inače posjeduje prava za prikazivanje "Prijatelja" u SAD.
Na društvenim mrežama, mnogi fanovi izrazili su tugu i frustraciju.
Tokom deset sezona i 236 epizoda, serija koja prati živote i ljubavne uspone i padove grupe mladih profesionalaca ostala je jedna od najutjecajnijih svih vremena.
Serija se trenutno emituje i na britanskim kanalima "Comedy Central" i "Channel 5".
Glumačka ekipa okupila se 2021. godine za specijalnu epizodu u produkciji HBO-a, gdje su se prisjetili snimanja i posjetili originalne setove.
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