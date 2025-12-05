Nataša Janjić Medančić o nadolazećim projektima za "Avaz": Film svjetske razine i serija u Sarajevu

Nataša Janjić Medančić jedna je od najistaknutijih hrvatskih glumica, a uvijek je rado viđen gost i u Bosni i Hercegovini. Publika je pamti po brojnim televizijskim, pozorišnim i filmskim ostvarenjima, a sada sprema još mnoštvo iznenađenja.
Na latinskom jeziku
Ove godine privedeno je kraju snimanje filma o caru Dioklecijanu, u kojem će tumačiti glavnu žensku ulogu. Prve detalje nadolazećih projekata podijelila je s našim čitateljima, ali se dotakla i ličnih strana svog života.
Najprije je otkrila šta publika može očekivati od novog projekta koji uskoro treba ugledati svjetlost dana, te kako su izgledali trenuci na setu, koji obuhvata i njen rodni Split.
- "Dioklecijan” je veliki povijesni film s vrlo snažnom emotivnom pričom u središtu i nevjerovatnim produkcijskim efektima, dosad neviđenima u našoj kinematografiji. Publika može očekivati spektakl, ali i intimne odnose, sukobe moći, ljubavi i slabosti. Rad na filmu bio je dug i intenzivan – snimali smo skoro dvije godine na izgrađenim setovima oko Zagreba i stvarnim lokacijama u Splitu i okolici - ispričala je Janjić Medančić te otkrila šta ovaj film posebno izdvaja od ostalih:
- Atmosfera je bila izuzetno dobra i profesionalna, kostimi božanstveni, a najveći izazov bio je latinski jezik koji smo učili sedmicama i na kojem se odvija film, što ga čini više svjetskim, a manje domaćim filmom. Meni lično, kao Splićanki, bila je posebna čast sudjelovati u priči koja se veže uz povijest mog grada i prilika da utjelovim Prisku, carevu ženu, o kojoj ne znamo mnogo.
Ista duša
Nakon intenzivnih snimanja filma, glumica je posjetila Sarajevo, gdje ju je, kako otkriva za “Avaz", čekao novi projekt i druženja s dragim ljudima:
- U Sarajevo se uvijek rado vraćam i kad god se dogodi dobar povod, veselim se doći. Gledam ga kroz sve promjene, uvijek ima istu dušu. Snimala sam jednu seriju s fantastičnom ekipom o kojoj još ne smijem govoriti, ali sigurna sam da ćemo se uskoro gledati.
Gluma je poseban poziv, u svim oblicima. Janjić Medančić je usporedila rad na daskama koje život znače s onim iza kamera, na velikim platnima i malim ekranima. Ističe da ne bi mogla birati samo jedan format.
- Ne bih birala. To su tri različita jezika kojima govorimo istu istinu. Pozorište je trenutak - tu i sada, moja svakodnevna kondicija i živi kontakt s publikom. Film je trag u vremenu. Televizija je brzina, ulazi ljudima u domove i ima veliku gledanost - opisala je hrvatska glumica te dodala:
Dok god imam priliku stvarati u sva tri prostora, osjećam se cjelovito.
Majčinstvo i učenje
Osim ljubavi prema profesiji, nerijetko dijeli i tople porodične trenutke sa suprugom i dvoje djece. Ne skriva koliko je naučila iz svoje najposebnije životne uloge, a emotivno je podijelila i čemu uči svoju djecu:
- Djeca me svakodnevno uče strpljenju, poniznosti i prisutnosti, a ono što ja nastojim prenijeti njima je da imaju pravo osjećati sve što osjećaju, da budu nježni prema sebi, a hrabri prema svijetu. Da se znaju staviti u tuđu kožu i suosjećati i da njeguju znatiželju koja ih dovodi do znanja, jer samo znanje je prava moć - ispričala je Nataša Janjić Medančić.