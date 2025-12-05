Nataša Janjić Medančić o nadolazećim projektima za "Avaz": Film svjetske razine i serija u Sarajevu

Nataša Janjić Medančić jedna je od najistaknutijih hrvatskih glumica, a uvijek je rado viđen gost i u Bosni i Hercegovini. Publika je pamti po brojnim televizijskim, pozorišnim i filmskim ostvarenjima, a sada sprema još mnoštvo iznenađenja. Na latinskom jeziku Ove godine privedeno je kraju snimanje filma o caru Dioklecijanu, u kojem će tumačiti glavnu žensku ulogu. Prve detalje nadolazećih projekata podijelila je s našim čitateljima, ali se dotakla i ličnih strana svog života. Najprije je otkrila šta publika može očekivati od novog projekta koji uskoro treba ugledati svjetlost dana, te kako su izgledali trenuci na setu, koji obuhvata i njen rodni Split. - "Dioklecijan” je veliki povijesni film s vrlo snažnom emotivnom pričom u središtu i nevjerovatnim produkcijskim efektima, dosad neviđenima u našoj kinematografiji. Publika može očekivati spektakl, ali i intimne odnose, sukobe moći, ljubavi i slabosti. Rad na filmu bio je dug i intenzivan – snimali smo skoro dvije godine na izgrađenim setovima oko Zagreba i stvarnim lokacijama u Splitu i okolici - ispričala je Janjić Medančić te otkrila šta ovaj film posebno izdvaja od ostalih:

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- Atmosfera je bila izuzetno dobra i profesionalna, kostimi božanstveni, a najveći izazov bio je latinski jezik koji smo učili sedmicama i na kojem se odvija film, što ga čini više svjetskim, a manje domaćim filmom. Meni lično, kao Splićanki, bila je posebna čast sudjelovati u priči koja se veže uz povijest mog grada i prilika da utjelovim Prisku, carevu ženu, o kojoj ne znamo mnogo.

Ista duša Nakon intenzivnih snimanja filma, glumica je posjetila Sarajevo, gdje ju je, kako otkriva za “Avaz", čekao novi projekt i druženja s dragim ljudima: - U Sarajevo se uvijek rado vraćam i kad god se dogodi dobar povod, veselim se doći. Gledam ga kroz sve promjene, uvijek ima istu dušu. Snimala sam jednu seriju s fantastičnom ekipom o kojoj još ne smijem govoriti, ali sigurna sam da ćemo se uskoro gledati.

Glumica na SFF-u . Armin Durgut / Pixsell Glumica na SFF-u . Armin Durgut / Pixsell

Gluma je poseban poziv, u svim oblicima. Janjić Medančić je usporedila rad na daskama koje život znače s onim iza kamera, na velikim platnima i malim ekranima. Ističe da ne bi mogla birati samo jedan format. - Ne bih birala. To su tri različita jezika kojima govorimo istu istinu. Pozorište je trenutak - tu i sada, moja svakodnevna kondicija i živi kontakt s publikom. Film je trag u vremenu. Televizija je brzina, ulazi ljudima u domove i ima veliku gledanost - opisala je hrvatska glumica te dodala: Dok god imam priliku stvarati u sva tri prostora, osjećam se cjelovito.

Janjić Medančić sa Šojić . Instagram Janjić Medančić sa Šojić . Instagram