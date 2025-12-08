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DODJELA NAGRADA

Trampov gaf postao viralan: U više navrata pogrešno izgovorio prezime slavnog glumca

Glumac nije reagovao na grešku, ali su se reakcije na propust brzo pojavile na društvenim mrežama

Tramp i Stalone. AP

M. Až.

8.12.2025

Donald Tramp je svojim gafom prilikom odlikovanja Silvestera Stalonea privukao pažnju na društvenim mrežama, jer je u više navrata pogrešno izgovorio prezime slavnog glumca.

Američki predsjednik ima dugu historiju pogrešnog izgovora riječi poput imena svojih političkih protivnika. Međutim, tokom ceremonije dodjele nagrada Kennedy Centra Tramp je dva puta pogrešno izgovorio ime svog prijatelja i pristalice izostavivši "t" iz glumčevog prezimena.

Tramp je Stalonea predstavio kao "svog prijatelja, divnu osobu, zaista spektakularnu osobu, jednu od istinski velikih filmskih zvijezda koje postoje", prije nego što je pročitao njegovo ime kao "Sallone".

Zatim je ponovio pogrešan izgovor dok je stavljao medaljon oko Staloneovog vrata.

Glumac nije reagovao na grešku, ali su se reakcije na propust brzo pojavile na društvenim mrežama.

Podsjećamo, ovogodišnji dobitnici medalja pored Stalonea bili su Glorija Gejnor i Džordž Strejt, bend Kis i Majkl Kroford. Tramp je kazao da su oni među najvećim umjetnicima, glumcima, izvođačima, muzičarima, pjevačima i tekstopiscima ikada.

# SYLVESTER STALLONE
# DONALD TRUMP
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