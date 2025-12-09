Taksista joj nije vjerovao: "Došlo vrijeme da ni za glumu ne treba škola"

Danijela Dimitrovska nedavno je u programu Radija S podijelila anegdotu koja je nasmijala sve prisutne.

Nakon premijere filma "Povratak Žikine dinastije", u kojem ima ulogu, krenula je kući taksijem. Taksista je, kako kaže, odmah pitao šta se dešava u Sava centru te je, dok su prolazili pored ogromnog bilborda filma, shvatio o čemu je riječ. Ipak, kada je Danijela spomenula da i ona glumi u filmu, taksista je ostao začuđen, rekavši da je došlo vrijeme da ni za glumu više ne treba škola.

- Izgleda da za moju ulogu ne - kroz osmijeh je odgovorila Dimitrovska.