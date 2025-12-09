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SMIJEŠNA ANEGDOTA

Taksista joj nije vjerovao: "Došlo vrijeme da ni za glumu ne treba škola"

Danijela Dimitrovska pokazala da zna da se našali na svoj račun

Danijela Dimitrovska. Instagram

A. P.

9.12.2025

Danijela Dimitrovska nedavno je u programu Radija S podijelila anegdotu koja je nasmijala sve prisutne.

Nakon premijere filma "Povratak Žikine dinastije", u kojem ima ulogu, krenula je kući taksijem. Taksista je, kako kaže, odmah pitao šta se dešava u Sava centru te je, dok su prolazili pored ogromnog bilborda filma, shvatio o čemu je riječ. Ipak, kada je Danijela spomenula da i ona glumi u filmu, taksista je ostao začuđen, rekavši da je došlo vrijeme da ni za glumu više ne treba škola. 

- Izgleda da za moju ulogu ne - kroz osmijeh je odgovorila Dimitrovska. 

Anegdota je, očekivano, nasmijala i voditelje i publiku, a Dimitrovska je još jednom pokazala da zna da se našali na svoj račun.

Podsjetimo, film "Povratak Žikine dinastije" predstavlja nastavak kultnog filmskog serijala. Okupio je brojna lica iz originalne postave, ali i nove mlade ljude. Za Danijelu Dimitrovsku ovo je ujedno i prvo filmsko ostvarenje. Nakon bioskopske distribucije film će biti dostupan na platformi Apolon.

# ŽIKINA DINASTIJA
# DANIJELA DIMITROVSKA
# POVRTAK ŽIKINE DINASTIJE
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