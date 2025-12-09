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NATAŠA AKSENTIJEVIĆ

Voditeljica DNK snimila emisiju, a onda se desilo ubistvo: Zbog stresa završila na terapiji

Kroz razgovore sa psihologom dođete do toga da vi to ne možete da spriječite, rekla je Aksentijević

Nataša Aksentijević. Telegraf.rs

A. O. / Telegraf.rs

9.12.2025

Srbijanska voditeljica i glumica Nataša Aksentijević vodila je brojne zabavne emisije koje su joj donijele mnogo smijeha, ali, nažalost, bilo je i onih ne tako lijepih trenutaka u njenoj karijeri.

Kako je jednom prilikom otkrila, snimala je emisiju sa jednim parom, a potom se dogodilo ubistvo.

Nataša je tada istakla da je nasilje i situaciju koju je primjetila odmah prijavila policiji i nadležnim službama.

- Imala sam to loše iskustvo radeći emisiju DNK. Poslije jednog razgovora sam prijavila nasilje policiji, ali ne službi za socijalni rad i oni na to nisu odreagovali i poslije određenog vremena se dogodilo ubistvo - ispričala je Nataša Aksentijević.

Voditeljica je priznala da je osjećala da je ona kriva i da je možda mogla da to spriječi.

- Imala sam veliki problem, a mislila sam da sam ja krivac. U stvari, da sam ja odgovorna u tom smislu da sam mogla to da spriječim - izjavila je ranije Nataša Aksentijević.

Također, imala je razgovore sa psihologom, jer joj je ova situacija jako teško pala.

- Kroz razgovore sa psihologom dođete do toga da vi to ne možete da spriječite. Nikako. Ali, da su institucije mogle da spriječe, da su možda mogli da reaguju na tu moju prijavu, a ne da prokomentarišu "znamo, znamo, on je nasilnik" - ispričala je Nataša Aksentijević za Kurir.

Podsjetimo, ubistvo Ž.K. se dogodilo 2. aprila 2015. godine u kući u kojoj su stanovali Ž.K. i S.K. Nesretna žena, kako su tada pisali mediji, se od silnih udaraca i šutiranja, ugušila u sopstvenoj krvi.

# VODITELJICA
# DNK
# TV
# NATAŠA AKSENTIJEVIĆ
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