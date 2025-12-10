Suđenje Blejk Lajvli i Džastina Baldonija odgođeno za maj

Suđenje u kojem Blejk Lajvli (Blake Lively) optužuje Džastina (Justin) Baldonija za seksualno uznemiravanje odgođeno je za nekoliko mjeseci. Prvobitno je bilo zakazano za 9. mart 2026. godine, ali je sudija Levis Džej (Lewis J.) Liman odlučio početak procesa pomjeriti na 18. maj, zbog preopterećenog rasporeda, prenosi People. Tokom ročišta, održanog nakon završetka faze prikupljanja dokaza, sudija je pojasnio da u narednom periodu ima zakazana dva krivična suđenja. - Koliko god ovaj slučaj bio važan, krivični predmeti imaju prioritet - naglasio je.

Redakcija Page Sixa navodi da su kontaktirali predstavnike oba glumca, ali odgovor nisu odmah dobili. Lajvli, u decembru prošle godine podnijela je tužbu protiv Baldonija, tvrdeći da ju je seksualno uznemiravao tokom snimanja filma "It Ends With Us". Baldoni je te navode odbacio. U januaru, glumac i redatelj, podnio je protivtužbu tešku 400 miliona dolara protiv glumice, njenog supruga Rajana Rejnoldsa (Ryan Reynolds) i njihove publicistice, optužujući ih za klevetu i iznudu.