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NE STIDI SE

Sekretarica u parlamentu snimila čuveni selfi, pa dobila otkaz, a danas je zvijezda industrije za odrasle: "Radim to dobrovoljno"

Muž i ja živimo u Južnoj Francuskoj, putujemo 200 dana godišnje i dobro se zabavljamo, rekla je ona

Adelin Lafuin. Facebook

A. O.

10.12.2025

Nesvakidašnja priča ove žene počinje 2014. godine, kada je radila kao sekretarica u Saveznom parlamentu Švicarske. 

Ona je tada napravila nekoliko provokativnih selfija u svojoj kancelariji i time nesvjesno pokrenula skandal koji će joj zauvijek promijeniti život.

Straniji mediji su naširoko pisali o ovom slučaju, uključujući i britanski BBC, nakon što su fotografije sa otkrivenim grudima obišle planetu.

"Nevina ideja"

Ova žena danas nosi umjetničko ime Adelin Lafuin, a nedavno je ispričala švicarskim medijima kako je sve počelo nevinom idejom da razdvoji svoj stabilan posao i “hobi“.

Imala je, kaže, siguran prihod u državnoj administraciji i sina o kome je brinula. Ali uprkos svemu, nije bila istinski sretna, prenosi Heute.

Jednog dana, dok je bila sama u kancelariji, spustila je top, napravila selfi i objavila ga na mrežama.

Dobila otkaz

Fotografija je “eksplodirala“, a ubrzo je dobila otkaz zbog “očuvanja ugleda parlamenta“.

- Obrisala sam sve sadržaje i nisam znala šta dalje da radim. Ali, danas mogu da kažem da mi je drago što je moj hobi isplivao. Inače bih vjerovatno i dalje radila u parlamentu. Taj selfi je bio moj uspjeh - objašnjava Adelin.

Svoju verziju događaja objavila je i u knjizi, koju je izdala 2020. godine, detaljno opisujući “Aferu selfi“ iz lične perspektive.

Danas, više od 10 godina kasnije, 48-godišnja Švicarkinja je zvezda industrije za odrasle i tvrdi da zahvaljujući svojim sadržajima “zarađuje više od izvršnog direktora“.

Precizne cifre ne otkriva i dodaje:

- Muž i ja živimo u Južnoj Francuskoj, putujemo 200 dana godišnje i dobro se zabavljamo“.

Ipak, priznaje da je odlazak iz Švicarske bio nužan korak. Ljudi su je stalno prepoznavali, pa je selidba bila neophodna:

- Selidba u inostranstvo bila je jedini način da povratim svoju slobodu“.

Prestižna nagrada

Ove godine, Adelin je osvojila prestižnu nagradu u industriji za odrasle.

Narednih dana, napravit će još jedan veliki korak - prvi put će nastupiti uživo pred publikom na sajmu Extasia u Bazelu.

Priznaje da je uprkos dugogodišnjem iskustvu u industriji i dalje nervozna:

- Naravno da to radim dobrovoljno, ali na kraju krajeva – i ja sam samo čovjek“.

# ŠVICARSKA
# SEKRETARICA
# ADELIN LAFUIN
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