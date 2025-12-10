Sekretarica u parlamentu snimila čuveni selfi, pa dobila otkaz, a danas je zvijezda industrije za odrasle: "Radim to dobrovoljno"

Nesvakidašnja priča ove žene počinje 2014. godine, kada je radila kao sekretarica u Saveznom parlamentu Švicarske.

Ona je tada napravila nekoliko provokativnih selfija u svojoj kancelariji i time nesvjesno pokrenula skandal koji će joj zauvijek promijeniti život.

Straniji mediji su naširoko pisali o ovom slučaju, uključujući i britanski BBC, nakon što su fotografije sa otkrivenim grudima obišle planetu.

"Nevina ideja"

Ova žena danas nosi umjetničko ime Adelin Lafuin, a nedavno je ispričala švicarskim medijima kako je sve počelo nevinom idejom da razdvoji svoj stabilan posao i “hobi“.

Imala je, kaže, siguran prihod u državnoj administraciji i sina o kome je brinula. Ali uprkos svemu, nije bila istinski sretna, prenosi Heute.

Jednog dana, dok je bila sama u kancelariji, spustila je top, napravila selfi i objavila ga na mrežama.

Dobila otkaz

Fotografija je “eksplodirala“, a ubrzo je dobila otkaz zbog “očuvanja ugleda parlamenta“.

- Obrisala sam sve sadržaje i nisam znala šta dalje da radim. Ali, danas mogu da kažem da mi je drago što je moj hobi isplivao. Inače bih vjerovatno i dalje radila u parlamentu. Taj selfi je bio moj uspjeh - objašnjava Adelin.

Svoju verziju događaja objavila je i u knjizi, koju je izdala 2020. godine, detaljno opisujući “Aferu selfi“ iz lične perspektive.

Danas, više od 10 godina kasnije, 48-godišnja Švicarkinja je zvezda industrije za odrasle i tvrdi da zahvaljujući svojim sadržajima “zarađuje više od izvršnog direktora“.