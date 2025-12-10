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Dileta Leota otkrila da očekuje drugo dijete: "Naša srca su spremna voljeti dvostruko"

Nakon objave uslijedio je veliki broj iskrenih čestitki pratitelja koji su izrazili oduševljenje zbog ove vijesti

Leota: Očekuje drugo dijete. Instagram

A. O.

10.12.2025

Sportska novinarka i voditeljica Dileta Leota (Diletta Leotta) objavila je radosnu vijest da sa svojim suprugom Lorisom Karijusom (Loris Karius) očekuje drugo dijete. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj je sa partnerom, njihovom kćerkicom i psom, jasno pokazujući trudnički stomak.

U opisu objave napisala je sljedeće: „Ovoga Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Arija će postati starija sestra, a naša srca su spremna da vole dvostruko.“ Nakon objave uslijedio je veliki broj iskrenih čestitki pratitelja koji su izrazili oduševljenje zbog ove vijesti.

Podsjećamo, Dileta Leota svakodnevno na društvenim mrežama dijeli detalje iz svog privatnog i poslovnog života.

Sa fudbalerom Lorisom Karijusom vjenčala se prošle godine na italijanskom ostrvu Vulkanu, pred više od 160 zvanica, među kojima su bili Kjara Feranji (Chiara Ferragni), Elizabeta Kanalis (Elisabetta Canalis), Mišel Hunciker (Michelle Hunziker) i Aurora Ramacoti (Aurore Ramazzoti). Prije braka s Karijusom, bila je u vezi s turskim glumcem Džanom Jamanom (Can Yaman).

# LORIS KARIUS
# DILETTA LEOTTA
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