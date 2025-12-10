Dileta Leota otkrila da očekuje drugo dijete: "Naša srca su spremna voljeti dvostruko"

Sportska novinarka i voditeljica Dileta Leota (Diletta Leotta) objavila je radosnu vijest da sa svojim suprugom Lorisom Karijusom (Loris Karius) očekuje drugo dijete. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj je sa partnerom, njihovom kćerkicom i psom, jasno pokazujući trudnički stomak.

U opisu objave napisala je sljedeće: „Ovoga Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Arija će postati starija sestra, a naša srca su spremna da vole dvostruko.“ Nakon objave uslijedio je veliki broj iskrenih čestitki pratitelja koji su izrazili oduševljenje zbog ove vijesti.