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ŠOKANTNO PRIZNANJE

Kejt Vinslet o Eminemu: Zamolio me da mu obrijem stražnjicu

Biti tamo bilo je prilično zastrašujuće, istakla je

Vinslet i Eminem. Platforma X

A. O.

10.12.2025

Kejt Vinslet (Kate Winslet) gostovala je u emisiji koju vodi Grejem Norton (Graham Norton), gdje je ispričala neobičnu anegdotu vezanu za Eminema (Eminem) i njegov nepredvidiv zahtjev.

Uz nju su sjedili i bivša novozelandska premijerka Džasinda Ardern (Jacinda Ardern), komičar Alan Kar (Alan Carr) te Set Majers (Seth Meyers). Tokom razgovora su se osvrnuli na emisiju Subotnja noć uživo (Saturday Night Live), u kojoj je Majers godinama radio, podsjećajući se i vremena kada je Vinslet bila voditeljica.

Govoreći o svom iskustvu, Vinslet je prepričala kako je izgledao njen neuobičajen susret s Eminemom.

- Biti tamo bilo je prilično zastrašujuće. To je bila sedmica u kojoj je pjevačica Ešli Simpson (Ashlee Simpson) bila uhvaćena kako usklađuje usne s unaprijed snimljenim vokalom. Te sedmice sam radila s Eminemom. Promovisala sam film San za životom, a Džoni Dep (Johnny Depp) i ja morali smo preskočiti probu jer smo putovali u Čikago da razgovaramo s Oprom (Oprah) - istakla je. 

Dodala je da je tada razmišljala kako će izgledati njen uvodni monolog.

- Moram priznati nešto što nikada ranije nisam podijelila. Eminem me tada zamolio da mu obrijem stražnjicu. Odmah sam mu kazala da ne radim tuđu njegu i da neću žiletom prelaziti preko ičije stražnjice. Tu priču nikada do sada nisam javno ispričala - rekla je. 

# EMINEM
# KATE WINSLET
# GRAHAM NORTON
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