Kejt Vinslet o Eminemu: Zamolio me da mu obrijem stražnjicu

Kejt Vinslet (Kate Winslet) gostovala je u emisiji koju vodi Grejem Norton (Graham Norton), gdje je ispričala neobičnu anegdotu vezanu za Eminema (Eminem) i njegov nepredvidiv zahtjev.

Uz nju su sjedili i bivša novozelandska premijerka Džasinda Ardern (Jacinda Ardern), komičar Alan Kar (Alan Carr) te Set Majers (Seth Meyers). Tokom razgovora su se osvrnuli na emisiju Subotnja noć uživo (Saturday Night Live), u kojoj je Majers godinama radio, podsjećajući se i vremena kada je Vinslet bila voditeljica.

Govoreći o svom iskustvu, Vinslet je prepričala kako je izgledao njen neuobičajen susret s Eminemom.

- Biti tamo bilo je prilično zastrašujuće. To je bila sedmica u kojoj je pjevačica Ešli Simpson (Ashlee Simpson) bila uhvaćena kako usklađuje usne s unaprijed snimljenim vokalom. Te sedmice sam radila s Eminemom. Promovisala sam film San za životom, a Džoni Dep (Johnny Depp) i ja morali smo preskočiti probu jer smo putovali u Čikago da razgovaramo s Oprom (Oprah) - istakla je.