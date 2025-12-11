Idris Elba otkrio da planira prestati glumiti: "Nadam se da se moji fanovi neće ljutiti"

Britanski glumac Idris Elba otkrio je da u budućnosti planira napraviti veliki zaokret u karijeri – napustiti glumu i u potpunosti se posvetiti režiji.

O tome je govorio tokom sesije pitanja i odgovora na Međunarodnom filmskom festivalu Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji, gdje je predstavio svoj najnoviji projekt, kratki film „Dust To Dreams“.

Riječ je o njegovom prvom rediteljskom radu nakon dugometražnog filma „Yardie“ iz 2018. godine, a Elba ističe da mu je ambicija nastaviti graditi karijeru iza kamere.

– Nadam se da se moji glumački fanovi neće naljutiti. Na kraju se u potpunosti želim baviti režijom – rekao je 53-godišnji umjetnik, dodajući da iza sebe ima čak 130 glumačkih uloga.

Elba priznaje da prema glumi i dalje osjeća veliku ljubav, ali da mu režija pruža novi kreativni prostor:

– Još uvijek volim glumu, ali režija mi dopušta da pokažem neke drugačije “mišiće” i da na setu budem prisutan na sasvim nov način. U tome zaista uživam.

Govoreći o planovima, kratko je najavio i sljedeći rediteljski projekt, film „This Is How It Goes“, koji Apple priprema prema drami Neila LaButea iz 2005. godine.

Tokom razgovora osvrnuo se i na čestu medijsku spekulaciju o tome da bi mogao postati novi James Bond, kratko poručivši da to nije istina.

Iako razmišlja o tome da se povuče iz glume, Elba je u podcastu „Good Hang“ ovog ljeta naglasio da svoj posao i dalje smatra privilegijom:

– Ovo nije posao. Kad dođem na set, ne osjećam se kao da radim. Svi kažu da naporno radim, ali meni to nije teško.