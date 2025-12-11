Klunijev zaboravljeni film postao hit na strimingu: Iskupljenje za propast u bioskopima

Novi film Džordža Klunija, “Džej Keli”, dominira Netfliksom, a taj uspjeh je uslovio da gledaoci ponovo otkriju i jedan njegov manje upamćen naslov.

Riječ je o filmu “Operacija: Čuvari nasleđa” (The Monuments Men) iz 2014, ratnoj drami u kojoj Kluni igra uz Meta Dejmona i Kejt Blanšet.

Film prati misiju spašavanja umjetničkih djela od nacističke pljačke tokom Drugog svjetskog rata i već je gotovo nedjelju dana među 10 najgledanijih filmova na HBO Max-u, navodi 24sedam.

Ovaj iznenadni porast popularnosti predstavlja svojevrsno iskupljenje za film koji je u vrijeme izlaska dobio loše ocjene.

Na Rotten Tomatoes-u ima 30 posto pozitivnih recenzija kritičara, dok je publika dala 44 posto.