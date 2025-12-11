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NETFLIX

Klunijev zaboravljeni film postao hit na strimingu: Iskupljenje za propast u bioskopima

Film je dostupan na platformi Disney+.

Džordž Kluni. Instagram

E. A.

11.12.2025

Novi film Džordža Klunija, “Džej Keli”, dominira Netfliksom, a taj uspjeh je uslovio da gledaoci ponovo otkriju i jedan njegov manje upamćen naslov.

Riječ je o filmu “Operacija: Čuvari nasleđa” (The Monuments Men) iz 2014, ratnoj drami u kojoj Kluni igra uz Meta Dejmona i Kejt Blanšet.

Film prati misiju spašavanja umjetničkih djela od nacističke pljačke tokom Drugog svjetskog rata i već je gotovo nedjelju dana među 10 najgledanijih filmova na HBO Max-u, navodi 24sedam.

Ovaj iznenadni porast popularnosti predstavlja svojevrsno iskupljenje za film koji je u vrijeme izlaska dobio loše ocjene.

Na Rotten Tomatoes-u ima 30 posto pozitivnih recenzija kritičara, dok je publika dala 44 posto.

Uprkos zvjezdanoj glumačkoj ekipi, u kojoj su i Džon Gudman i Bil Marej, film je na bioskopskim blagajnama ostvario tek umjeren uspjeh, zaradivši 150 miliona dolara na budžet od 70 miliona.

Kluni je pisao scenario, režirao i igrao glavnu ulogu u ovom ostvarenju.

# DŽORDŽ KLUNI
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