Hadžići Winter: Očekujte gotovo dva mjeseca zabave za sve generacije

Općina Hadžići i JU KSIRC Hadžići s ponosom najavljuju početak tradicionalne zimske manifestacije “Hadžići Winter 2025/2026”, koja će se ove godine održavati u periodu od 22. decembra 2025. do 15. februara 2026. godine, na više lokacija na području ove općine.

Tokom gotovo dva mjeseca, Hadžići će biti centar bogatog kulturnog, sportskog i zabavnog sadržaja za sve generacije.

Šta vas očekuje otkriva Ilijas Kovačević, direktor KSIRC-a u emisiji Naše priče koju možete gledati danas u 17:15h na programu Alfa TV.