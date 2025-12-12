Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POČETAK MANIFESTACIJE

Hadžići Winter: Očekujte gotovo dva mjeseca zabave za sve generacije

Naše priče u 17:15h na Alfa TV

Ilijas Kovačević u emisiji "Naše priče". Alfa TV

Alfa TV

12.12.2025

Općina Hadžići i JU KSIRC Hadžići s ponosom najavljuju početak tradicionalne zimske manifestacije “Hadžići Winter 2025/2026”, koja će se ove godine održavati u periodu od 22. decembra 2025. do 15. februara 2026. godine, na više lokacija na području ove općine.

Tokom gotovo dva mjeseca, Hadžići će biti centar bogatog kulturnog, sportskog i zabavnog sadržaja za sve generacije. 

Šta vas očekuje otkriva Ilijas Kovačević, direktor KSIRC-a u emisiji Naše priče koju možete gledati danas u 17:15h na programu Alfa TV.

# ALFA TV
# NAŠE PRIČE
# HADŽIĆI WINTER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.