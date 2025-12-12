"My Secret Santa" je trenutno najgledaniji film na Netflixu

Na prvi pogled “My Secret Santa” izgleda kao još jedna u nizu božićnih romantičnih komedija koje Netflix redovno „izbacuje“ svakog decembra.

Ipak, uprkos apsurdnom zapletu i prepoznatljivoj šablonskoj strukturi, ovaj film uspijeva da iznenadi – toplinom, iskrenošću i dozom romantičnog šarma zbog kog publika lako ostaje prikovana za ekran.

Upravo zato nije iznenađenje što je My Secret Santa ovih dana najgledaniji film na Netflixu. U vremenu kada mnogima prija utješna, praznična priča uz koju se može i nasmijati i pustiti suza, ovaj naslov se izdvojio kao potencijalni „sleeper hit“ koji u sebi krije više od očekivanog.

Nesvakidašnja prerušavanja i borba jedne majke

Glavnu ulogu igra Aleksandra Brekenridž, poznata publici iz serije Virgin River, dok je njen partner u filmu Rajan Egold (New Amsterdam). Brekenridž tumači Tejlor Džejkobsen, samohranu majku koja se trudi da obezbijedi bolji život za sebe i svoju tinejdžerku Zoju (Madison Makajzak). Kada Zoja na svoju ruku pošalje prijavu za elitni snowboarding kamp i biva primljena, Tejlor se nađe pred gotovo nemogućim zadatkom – kako skupiti novac za nešto što im je potpuno van domašaja?

Rješenje, koliko god neobično bilo, pojavljuje se u obliku oglasa za posao. Ski-centar Sun Peaks, gdje se kamp održava, zaposlenima nudi 50% popusta na časove. Problem? Slobodna mjesta su samo za Djeda Mrazove.

U očaju i pod pritiskom stanodavke koja traži zaostale kirije – Tejlor odlučuje da se maskira u Djeda Mraza. Uz pomoć brata i njegovog partnera koji se bave filmskom šminkom, nastaje njen novi identitet: „Hju Man“ – zagonetni starac s bijelom bradom i toplim glasom.

Šta bi moglo da krene po zlu?

Kao i svaki film sa premisom prerušavanja, My Secret Santa igra na kartu tenzije – kada će neko shvatiti da iza brade ne stoji starac, već žena? I iako je pseudonim Hju Man (eng. human) prilično providan, film se ne trudi da sakrije očigledno, već to koristi za razvijanje priče o ličnom rastu i unutrašnjim preprekama koje glavni lik mora da savlada, navodi Idjtv.

Na početku, Tejlor kao Djeda Mraz ne snalazi se najbolje – previše je realna, praktična i ne vjeruje u bajke. Međutim, kroz interakcije sa djecom, kolegama i, naravno, harizmatičnim Metjuom Lejnom (Rajan Egold), menadžerom hotela i njenim sve većim simpatijama, Tejlor uči da je u redu otvoriti se, pokazati slabost i ponekad samo uživati.

Romansa koja ne žuri

Ljubavna priča u My Secret Santa se ne razvija preko noći. Naprotiv, počinje nespretno, uz dozu otpora, ali i mnogo simpatije. Egold je možda na prvi pogled neuvjerljiv kao razmaženi naslednik hotelskog carstva, ali mu je šarm toliki da je lako povjerovati da i najtvrdoglavije srce može da popusti. Njegova hemija sa Brekenridž je iskrena i postepeno gradi priču u kojoj gledalac uživa.

Gledajući njih dvoje kako se „nalaze“ u tom sniježnom okruženju, publika prije njih shvata koliko se lijepo dopunjuju – što dodatno pojačava emocionalni ugođaj filma.

Da, ima klišea – ali i duše

Prvi čin filma može djelovati previše „cheesy“ – Tejlor radi u fabrici kolačića, a scena kada ćerka pokazuje prijavu za kamp djeluje kao izvučena iz sapunice. Međutim, kako priča odmiče, My Secret Santa skida slojeve tog „prazničnog sira“ i otkriva emotivnu, iskrenu priču o povezivanju i samoprihvatanju.

Šminka i prostetika, koje bi mogle da upropaste čitav koncept, urađene su dovoljno uvjerljivo da ne odvlače pažnju. Scene prerušavanja i montiranje „Djeda Mraza“ dodatno donose humor, ali i dozu tuge – podsjećajući nas koliko su ponekad velike žrtve koje roditelji čine za svoju djecu.

Poruka koja ostaje

My Secret Santa na kraju ostavlja gledaoce sa jednostavnom, ali moćnom porukom: ne morate sve sami. Praznici nisu tu da bismo ih „preživjeli“ uz stres i obaveze, već da bismo podsjetili sebe – i druge – da je u redu biti ranjiv, tražiti pomoć, otvoriti srce i podijeliti trenutke s onima do kojih nam je stalo.

Film pravi paralelu između priče Tejlor i njene koleginice Nataše (Tija Mauri), čije se slične borbe otkrivaju tek pred kraj. Šteta je jedino što Natašin lik nije dobio više prostora, jer bi dodatna dubina toj liniji samo pojačala emotivni utisak.

Iako djeluje kao još jedna Netflixova božićna „poslastica“, My Secret Santa pruža više nego što obećava. Kada prođe uvodna doza klišea, gledaoce očekuje topla, zabavna i iskrena priča o ljubavi, roditeljstvu, ranjivosti i, naravno, prazničnoj čaroliji.

U trenutku kada nam je svima potreban mali podsjetnik da usporimo i otvorimo srce, ovaj film dolazi kao pravo osvježenje – zato ne čudi što je baš My Secret Santa trenutno najgledaniji naslov na Netflixu.

Film je dostupan za strimovanje na Netflixu.