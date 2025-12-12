Vanja Semić za "Avaz": Lakše je kada svijet doživljavate s radošću i ljubavlju

Vanja Semić već godinama je prepoznatljivo lice bh. televizije. Publika je prati svakoga dana u programu TVSA, gdje donosi važne, aktuelne i autentične priče. Osim televizijskog rada, njen glas se često čuje i kada su u pitanju teme od šireg društvenog značaja.
Rituali i priprema
Iza nje je i teška životna borba, koju je odlučila podijeliti javno – i time mnogima postala izvor snage i inspiracije. O počecima i promjenama u novinarstvu, izazovima profesije, ličnim iskustvima i neizvjesnoj situaciji javnog servisa, Semić govori za "Avaz".
Jutarnji program je jedan od najzahtjevnijih TV formata. Kako izgleda Vaša svakodnevica iza kamera "Sarajevskog jutra"?
- Zaista jeste zahtjevno pripremati i realizirati trosatnu emisiju koja nikada nije išla na ljetnu pauzu. Svaki dan imamo sastanke na kojima dogovaramo emisiju za sljedeći dan. Moram priznati da je danas puno lakše nego na početku jer se ljudi sami javljaju s idejama i prijedlozima. Kada radim jutarnji, ustajem u 4.45. Imam svoj ritual koji ne smije da se remeti. Ako se poremeti, sve ide naopačke. Od pandemije ja se sama šminkam. Našminkana u 6.00 sam na TV-u. Pregledam portal, naš Dnevnika, prozivam porodilišta, FHMZ, vatrogasce, MUP, a 6.45 sjedam u studio. Dostupna sam tokom cijele emisije i nerijetko u hodu mijenjamo predviđene sadržaje. Cijela ekipa je na nogama i adrenalin nas drži do kraja. E onda kafa i analiza i već priprema za narednu emisiju.
Koliko su se mediji u BiH promijenili otkako ste dio njih?
- U posljednjih desetak godina sve se promijenilo filmskom brzinom. Do 2010. promjene su išle sporije. Velika je ekspanzija portal i moram priznati da mnogi rade odličan posao, dok neki služe samo da manipulišu javnost. Veoma teško je ići ukorak s tim. Televizija je sporija, kompleksnija. No, izazov je tu i veći. Ja zaista mislim da kao što televizija nije ugasila radio neće ni portali ugasiti televiziju. Svi imamo svoje mjesto i važnost u informisanju javnosti i svi imamo svoju publiku. E sada svi moramo ići ukorak s vremenom i inteligentno pristupiti procesu tranzicije, bez otpora i bez one, u moje vrijeme to nije bilo tako. Koga briga, idemo dalje!
Najniže grane
Publika Vas doživljava kao vedru i empatičnu osobu. Koliko je teško sačuvati tu toplinu u vremenu kada život, a naročito ovaj posao, nosi ogroman pritisak i stres?
- Bude teških trenutaka kada čovjek pomisli da je sve besmisleno i da će zlo uvijek biti korak ispred. No, srećom, dozovem se ja brzo i ne dam negativnom i lošem da me uvuče. Uvijek mi je bilo lakše kada sam s radošću i ljubavlju doživljavala svijet koliko god to teško bilo.
Vaša hrabra borba s karcinomom dojke mnogima je bila inspiracija. Vjerujete li da otvoren razgovor o toj temi daje snagu i potrebnu svijest?
- Apsolutno vjerujem. Mnogo je lakše kada demistificiramo sve teme koje nas muče. Od karcinoma do priče o mentalnom zdravlju. Meni osobno su mnogo pomogle te priče. Samo o tome sam čitala i bilo mi je neopisivo drago kada vidim da je neka osoba iz javnog života nakon borbe nastavila normalno život, da je dobro. Znam da je i moja priča nekome pomogla, jer su mi se javljale drage žene, ali i muškarci koji su tražili neki savjet i koji su uvijek rekli da sam im uzor.
Kako komentarišete tešku i neizvjesnu situaciju u kojoj su se našle kolege s BHRT-a, šta, prema Vašem mišljenju, ova kriza govori o odnosu društva prema novinarstvu?
- Naša država je jedna od najkomplesnijih država na svijetu. Toliki je izvor manipulacija i frustracija raznih da uopće ne znam kako opstajemo i kako ćemo dalje. Ali, u svom tom haosu mi radimo i nemamo druge države od ove. Zar uopće treba biti predmet bilo kakve rasprave egzistencija državne televizije?! Svi mi ulazimo u istu zgradu godinama - TVSA, FTV, BHRT, susrećemo se, surađujemo. Neopisivo mi je žao mojih kolega i kolegica koji godinama žive i rade u neizvjesnosti i pod stalnim stresom. Loše je. Novinarstvo je u našem društvu na najnižim granama, a svi vole biti i na TV-u i da se piše o njima. Svi vole biti informisani, zabavljeni, educirani, a sve to rade moje kolege i kolegice…
Prvih 10 godina
Da možete dati jedan savjet mladoj osobi koja ulazi u svijet televizije — koji bi to savjet bio?
- “All those who about to die, we salute you" pozdrav za sve gladijatore koji se spremaju ući u arenu (smijeh). Mala šala, ali suština je tu. Ovo jeste težak posao i definitivno nije za slabašne ljude. Zaboravite sve što gledate u filmovima jer TV realnost u BiH jedino može da se poredi s Tarantinovim filmovima. No, s druge strane, kada se pomirite da je ovo posao kao i svaki drugi, neko u pekaru neko u studio, onda možete da se opustite i s gledateljima uspostavite prijateljski odnos. Naravno, prvih 10 godina je najteže, poslije je lakše.