Vanja Semić za "Avaz": Lakše je kada svijet doživljavate s radošću i ljubavlju

Vanja Semić već godinama je prepoznatljivo lice bh. televizije. Publika je prati svakoga dana u programu TVSA, gdje donosi važne, aktuelne i autentične priče. Osim televizijskog rada, njen glas se često čuje i kada su u pitanju teme od šireg društvenog značaja.

Rituali i priprema

Iza nje je i teška životna borba, koju je odlučila podijeliti javno – i time mnogima postala izvor snage i inspiracije. O počecima i promjenama u novinarstvu, izazovima profesije, ličnim iskustvima i neizvjesnoj situaciji javnog servisa, Semić govori za "Avaz".

Jutarnji program je jedan od najzahtjevnijih TV formata. Kako izgleda Vaša svakodnevica iza kamera "Sarajevskog jutra"?

- Zaista jeste zahtjevno pripremati i realizirati trosatnu emisiju koja nikada nije išla na ljetnu pauzu. Svaki dan imamo sastanke na kojima dogovaramo emisiju za sljedeći dan. Moram priznati da je danas puno lakše nego na početku jer se ljudi sami javljaju s idejama i prijedlozima. Kada radim jutarnji, ustajem u 4.45. Imam svoj ritual koji ne smije da se remeti. Ako se poremeti, sve ide naopačke. Od pandemije ja se sama šminkam. Našminkana u 6.00 sam na TV-u. Pregledam portal, naš Dnevnika, prozivam porodilišta, FHMZ, vatrogasce, MUP, a 6.45 sjedam u studio. Dostupna sam tokom cijele emisije i nerijetko u hodu mijenjamo predviđene sadržaje. Cijela ekipa je na nogama i adrenalin nas drži do kraja. E onda kafa i analiza i već priprema za narednu emisiju.

Koliko su se mediji u BiH promijenili otkako ste dio njih?

- U posljednjih desetak godina sve se promijenilo filmskom brzinom. Do 2010. promjene su išle sporije. Velika je ekspanzija portal i moram priznati da mnogi rade odličan posao, dok neki služe samo da manipulišu javnost. Veoma teško je ići ukorak s tim. Televizija je sporija, kompleksnija. No, izazov je tu i veći. Ja zaista mislim da kao što televizija nije ugasila radio neće ni portali ugasiti televiziju. Svi imamo svoje mjesto i važnost u informisanju javnosti i svi imamo svoju publiku. E sada svi moramo ići ukorak s vremenom i inteligentno pristupiti procesu tranzicije, bez otpora i bez one, u moje vrijeme to nije bilo tako. Koga briga, idemo dalje!