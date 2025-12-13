Slavni glumac pronađen mrtav u svom stanu u Njujorku

Glumac Peter Grin (Peter Greene) poznat po ulogama u filmovima Quentina Tarantina "Pulp Fiction" i "The Mask" preminuo je u 60. godini života.

Iskusni glumac jučer je pronađen mrtav u svom stanu u njujorškom naselju Lower East Side u kasnim popodnevnim satima.

Grinov dugogodišnji menadžer, Greg Edvards (Gregg Edwards), potvrdio je tužnu vijest za The New York Post.

Policija je izjavila da je Grinovo tijelo pronađeno bez znakova života u njegovom stanu oko 15:25 sati. Smrt je proglašena na licu mjesta.

Iako uzrok smrti još uvijek nije utvrdio medicinski vještak, policija ne sumnja na nasilnu smrt.

Edvards, koji mu je bio menadžer više od deset godina, rekao je za medije da je Grin — poznat po ulogama kultnih negativaca — bio „sjajan čovjek“.

Edvards je izjavio da je Grin bio izuzetna osoba i glumac, naglašavajući da je iza snažnih i mračnih likova koje je često tumačio stajao čovjek velikog srca. Dodao je da će mu jako nedostajati, kako kao prijatelj, tako i kao umjetnik.

Prema navodima medija, komšije su prijavile da se u stanu više od 24 sata čula muzika, što je dovelo do provjere njegovog stanja. Edwards je naveo i da je s Grinom razgovarao ranije tokom sedmice te da ništa nije ukazivalo na tragediju.