Reditelj proglašen krivim zbog prevare Netflixa: 11 miliona umjesto za seriju prebacio sebi na privatni račun

Holivudski reditelj Karl Erik Rinš, poznat po filmu “47 Ronin”, osuđen je zbog prevare i pranja novca nakon što je od Netflixa nezakonito dobio 11 miliona dolara za televizijsku seriju koja nikada nije realizovana.

Prema optužnici federalnih tužilaca, Rinš je novac koji je dobio kao dodatna sredstva za dovršetak serije prebacio na lični račun i uložio ga u rizične investicije, uključujući kriptovalute i berzanske opcije, pri čemu je izgubio polovinu tog iznosa u roku od nekoliko mjeseci.

Tužioci navode da je režiser između ostalog kupio pet Rolls‑Roycea, jedan Ferrari, luksuzne satove i odjeću, skupocjene madrace i posteljinu te je dio novca koristio za plaćanje ličnih dugova na kreditnim karticama.

Rinš, koji je najpoznatiji po režiji filma “47 Ronin”, osuđen je po jednoj tački prevare putem elektronskih sredstava i jednoj tački pranja novca, za koje prijeti do 20 godina zatvora po svakoj, kao i po nekoliko tačaka nezakonitih finansijskih transakcija koje nose dodatne kazne.

Američki tužilac Džej Klejton istakao je da ova presuda pokazuje da će vlasti “pratiti novac i tražiti odgovornost” kada neko zloupotrijebi sredstva investitora.

Serija koja je trebala biti finansirana ovim sredstvima nikada nije završena, a Rinšovo izricanje kazne očekuje se u aprilu 2026. godine.