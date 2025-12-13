Objavljeni detalji smrti glumca Pitera Grina: Ležao je u lokvi krvi, pored tijela pronađena "čudna poruka"

- Piter je ležao na podu, licem okrenut prema dolje, s povredama na licu, krv je bila posvuda... - ispričao je njegov komšija za New York Daily News.

Američki glumac Piter Grin (Peter Greene) pronađen je mrtav u svom stanu u Njujorku. Imao je 60 godina. Sada su objavljeni detalji onoga što je policija zatekla na mjestu događaja.

Prema pisanju tog lista, pored beživotnog tijela pronađena je i "čudna" poruka – "Još uvijek sam Westie", koja se povezuje s irsko-američkom bandom iz 1970-ih godina, poznatom po djelovanju u njujorškoj četvrti Hell’s Kitchen.

Novinari portala Page Six pokušali su stupiti u kontakt s njegovim menadžerom, ali se on do zaključenja teksta nije oglasio.

Grin je proglašen mrtvim u petak, nakon što je pronađen bez svijesti u svom stanu na Lower East Sideu. Iz policije su za New York Post naveli da za sada nema sumnji na ubistvo, ali da će tačan uzrok smrti utvrditi medicinski vještak.

Piter Grin bio je poznat po ulogama negativaca, a publika ga najviše pamti po nastupima u filmovima "The Mask" ("Maska") i "Pulp Fiction" ("Pakleni šund").