Reditelj priznao da je Holivud u agoniji zbog Netflixove kupovine Warner Brosa: Svi paniče

Na Red Sea Film Festivalu u Džedi, Daren Aronofski je komentarisao temu koja trese Holivud: Netflixov dogovor o kupovini Warner Brosa, HBO-a, HBO Maxa i gejming divizije, dok Paramount paralelno pokušava da istisne striming giganta neprijateljskom ponudom.

Aronofski je priznao da još pokušava da shvati razmjere akvizicije, ali jedna stvar mu je jasna: konsolidacija tržišta rijetko se završava dobro za autore, piše “Variety”.

- To je potpuno nova vijest i još nisam stigao da je svarim - rekao je.

"Osjećaj mi je da to neće biti gladak proces. Svi paniče, a ja ne želim da donosim nagle zaključke. Ali jedno je sigurno, uvijek je dobro imati više kupaca. Kad god ima konsolidacije, to je loše.”

Reditelj je istakao kako sada postoji ionako ograničen broj studija koji kupuju projekte, a svaki dodatni gubitak igrača direktno smanjuje šanse za stvaranje zdrave konkurencije:

“Kad želiš da snimiš film ili seriju, pošalješ projekat svima i nadaš se da će ih makar nekoliko poželjeti i nadmetati se za njega. Jedan igrač manje uvijek je loša vijest.”

AI je moćan alat, ali nije zamjena za ljudsku maštu

U razgovoru s poznatom neuronaučnicom Heder Berlin, Aronofski je takođe opširno govorio o brzom razvoju vještačke inteligencije i svom projektu “Primordial Soup”, koji razvija AI alate za autore u saradnji s Google DeepMindom.

Reditelji uključeni u program dobijaju pristup eksperimentalnim generativnim video modelima, dok AI istraživači dobijaju povratne informacije iz stvarne kreativne prakse.

- Razvoj ide nevjerovatno brzo - rekao je.

“Kad sam prvi put vidio rezultate modela, bilo mi je jasno da će uticati na moj rad. Sada već dobijamo sadržaje koji izgledaju kao da imaju visoku produkciju: traju osam sekundi i uglavnom nemaju značenje, ali privlače ogromnu pažnju jer izgledaju sve bolje. To je slatkiš, ali nije obrok.”

Uprkos napretku, tvrdi da je pripovijedanje i dalje nezamjenljivo.

“Film te poziva da zaboraviš na sebe i kreneš na putovanje s nekim drugim. To je vježba empatije i razlog zbog kog smo kao vrsta bolji. Ne mislim da nam deset sekundi AI isječaka tu išta pomaže.”

Dodaje da je “prava umjetnost” ono što se dogodi kada ljudski autor preuzme AI materijal i pretvori ga u nešto neočekivano, nešto što mašine ne mogu da shvate.

“Ako ste mladi autori – okupite pet prijatelja i pet računara”

Na pitanje može li AI da demokratizuje film, Aronofski je rekao: “Da sam danas mladi reditelj, sjedio bih s pet prijatelja i pet računara i istraživao šta je sve moguće.”

Govorio je i o promjeni kulture gledanja:

“Zlatno doba filma više ne zauzima isti prostor. Pričanje priča će ostati zauvijek, samo se forma mijenja. Dvosatni film možda više neće imati istu moć kao prije. Serije već sada oblikuju kulturu dublje nego film. Pogledajte samo ‘Squid Game’.”

Na kraju se dotakao i glasina da će režirati film o Ilonu Masku.

- Ilon Mask? Ne znam ko je to - našalio se, uz smijeh publike.