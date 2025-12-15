Meril Strip oduševila Džastina Terua: Bilo je uzbudljivo s njom, svi je žele

Džastin Teru otkrio je da mu je rad sa Meril Strip na filmu “Đavo nosi Pradu 2” jedno od najuzbudljivijih iskustava u karijeri.

U razgovoru za magazin People, glumac je govorio o snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine, čija je premijera zakazana za 1. maj 2026.

Na premijeri druge sezone serije “Fallout” u Los Anđelesu, 54-godišnji Teru se, uz dozu humora, osvrnuo na saradnju sa trostrukom dobitnicom Oskara.

“O, Bože. Mislim da je ona bila nervozna da radi sa mnom”, rekao je u šali, prije nego što je dodao: “Ne, bila je fantastična”.