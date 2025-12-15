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HOLIVUDSKA SCENA

Meril Strip oduševila Džastina Terua: Bilo je uzbudljivo s njom, svi je žele

U razgovoru za magazin People, glumac je govorio o snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godin

Džastin Teru. Instagram

E. A.

15.12.2025

Džastin Teru otkrio je da mu je rad sa Meril Strip na filmu “Đavo nosi Pradu 2” jedno od najuzbudljivijih iskustava u karijeri.

U razgovoru za magazin People, glumac je govorio o snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine, čija je premijera zakazana za 1. maj 2026.

Na premijeri druge sezone serije “Fallout” u Los Anđelesu, 54-godišnji Teru se, uz dozu humora, osvrnuo na saradnju sa trostrukom dobitnicom Oskara.

“O, Bože. Mislim da je ona bila nervozna da radi sa mnom”, rekao je u šali, prije nego što je dodao: “Ne, bila je fantastična”.

Meril Strip. Instagram

Prema njegovim riječima, početna trema brzo nestaje kada se radi sa glumicom takvog kalibra.

- Podrazumijeva se da je ona veliki profesionalac, ali nakon nekoliko minuta shvatite da radite sa izuzetno kvalitetnom glumicom. To je bilo zaista uzbudljivo - rekao je Teru.

Rad sa Meril Strip, kako ističe Teru, iskustvo je koje svaki glumac priželjkuje.

- Svi žele priliku da rade sa njom - zaključio je.

# MERIL STRIP
# DŽASTIN TERU
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