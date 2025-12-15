Neprijatan susret Bena Afleka sa Dženifer Lopez: Nisu komunicirali, glumac joj okrenuo leđa

Glumac Ben Aflek zatekao se u, kako svjedoče fotografije, prilično neprijatnoj situaciji u petak veče u Los Anđelesu, kada su se na istoj školskoj predstavi pojavile obje njegove bivše supruge – Dženifer Lopez i Dženifer Garner.

Povod okupljanja bila je predstava u kojoj su zajedno nastupili Aflekova i Garnerina kćerka Serafina, kao i Ema, dijete Dženifer Lopez.

Prema fotografijama do kojih je došao portal Page Six, Aflek je u pozorište stigao zajedno s Dženifer Garner i njihovim sinom Semjuelom (13), dok je Lopez došla odvojeno.

Iako su se svi našli na istom mjestu, izvori navode da između bivših supružnika nije bilo direktne komunikacije, barem ne na javnom dijelu događaja.

Dženifer Lopez (56) bila je u pratnji menadžera Benija Medine i majke Gvadalupe, a viđena je kako razgovara s drugim roditeljima i djecom.

U jednom trenutku, Aflek i Lopez našli su se na maloj udaljenosti jedno od drugog, ali su razgovarali s različitim grupama ljudi, pri čemu je glumac bio okrenut leđima bivšoj supruzi.

Blizak odnos s djecom

Zanimljivo je da je Aflekov sin Semjuel ipak odvojio vrijeme da porazgovara s Lopez, s kojom je tokom njenog braka s njegovim ocem razvio blizak odnos. Njih dvoje viđeni su nasmijani i u opuštenom razgovoru ispred pozorišta.

Ben Aflek i Dženifer Garner vjenčali su se 2005. godine, a razveli 2015, ali su i nakon razvoda ostali u bliskim odnosima zbog zajedničke djece.

Garner je u više navrata javno podržavala Afleka tokom njegove borbe sa zavisnošću, a njihov odnos se često ističe kao primjer uspješnog zajedničkog roditeljstva.

Nakon razvoda od Garner, Aflek je 2021. godine obnovio romansu s Dženifer Lopez, s kojom se bio vjerio još 2002.

Par se vjenčao u julu 2022. godine i spojio porodice – Lopez ima blizance Emu i Maksa iz braka s Markom Antonijem.

Žive odvojeno

Međutim, već u maju 2024. pojavile su se informacije da žive odvojeno, a Lopez je u avgustu iste godine zvanično podnijela zahtjev za razvod.

Ranije ove godine, pojedini američki mediji pisali su da je Lopez bila nezadovoljna fotografijama Afleka i Garner koje su se često pojavljivale u javnosti, a izvori su navodili da su joj takve objave bile “so na ranu”.