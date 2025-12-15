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HIT SERIJA

Peta sezona "Emily in Paris" dolazi na male ekrane: Novi ljubavni i poslovni izazovi

U ovoj sezoni Emily nastavlja razvijati odnos s Marcellom, dok Gabriel, njezin susjed i bivši, dolazi do spoznaje da još uvijek osjeća snažne emocije

Peta sezona serije Emily in Paris. Instagram

E. A.

15.12.2025

Peta sezona serije Emily in Paris stiže na Netflix 18. decembra i donosi 10 novih epizoda ukupnog trajanja nešto više od četiri i pol sata. Radnja prati Emily kako vodi Agence Grateau u Rimu, gdje se suočava s nizom profesionalnih izazova i romantičnih komplikacija. Iako nastoji uskladiti posao i privatni život, neočekivane poslovne prepreke i velika tajna ugrožavaju njezine odnose, a Emily mora donijeti važne odluke vođena iskrenošću i unutarnjom jasnoćom.

U ovoj sezoni Emily nastavlja razvijati odnos s Marcellom, dok Gabriel, njezin susjed i bivši, dolazi do spoznaje da još uvijek osjeća snažne emocije prema njoj, što donosi nove tenzije i emotivne dileme. Serija također uvodi nekoliko novih likova, među kojima su Minnie Driver, Michèle Laroque, Jonathan Cake i Bryan Greenberg, što donosi dodatnu dinamiku i nove priče.

Rim nije jedini grad koji Emily istražuje – dijelovi sezone odvijaju se i u čarobnoj Veneciji, gdje se očekuju romantične i poslovne avanture. Nova sezona zadržava prepoznatljiv šarm serije, miješajući modu, humor i životne izazove, dok Emily uči kako balansirati profesionalni uspjeh i osobne odnose u novom okruženju.

# EMILY IN PARIS
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