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TUGA U HOLIVUDU

Kćerka ubijenog reditelja u stanju šoka: Dolazim iz najbolje porodice ikada

Vlasti su kasnije potvrdile da su oboje preminuli od ubodnih rana

Trejsi Rajner. Instagram

E. A.

15.12.2025

Trejsi Rajner, najstarija kćerka legendarnog holivudskog reditelja Roba Rajnera, progovorila je o tragičnoj smrti oca i njegove supruge Mišel Singer Rajner.

Pronađeni su mrtvi u njihovom domu u ekskluzivnom naselju Brentvud u Los Anđelesu u nedjelju.

Vlasti su kasnije potvrdile da su oboje preminuli od ubodnih rana.

Incident se istražuje kao ubistvo, dok za sada niko nije uhapšen niti se traga za osumnjičenim.

Ipak, policija ispituje njihovog sina Nika.

Trejsi, koja je glumica i majka petoro djece, rekla je za NBC News da je u potpunom šoku zbog tragičnih vijesti.

- Dolazim iz najbolje porodice ikada. Ne znam šta da kažem. U šoku sam - kazala je Trejsi.

Rob je usvojio Trejsi tokom braka s glumicom i rediteljkom Peni Maršal (1971–1981), dok je s Mišel, koju je upoznao na setu filma “When Harry Met Sally”, imao troje djece – sinove Džejka i Nika i kćerku Romi.

# HOLIVUD
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