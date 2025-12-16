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"NAŠE PRIČE"

Alternativna historija i bosanske piramide: Dr. Osmanagić o prošlosti, budućnosti i BiH danas

Danas u 17:15 sati na Alfa TV

Dr. Semir Osmanagić gost emisije "Naše priče". Alfa TV

Alfa TV

16.12.2025

Ovog popodneva u studiju “Naših priča” gostuje dr. Semir Osmanagić, osnivač i direktor Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca. U razgovoru smo govorili o novim otkrićima u distriktu bosanskih piramida, rezimirali 2025. godinu i najavili planove za naredni period. 

Dr. Osmanagić osvrnuo se i na svojih dvadeset knjiga iz edicije Alternativna historija, u kojima propituje zvanične narative o drevnoj prošlosti, te je na kraju iznio komentar o aktuelnoj društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Emisiju “Naše priče” gledajte danas u 17:15 sati na Alfa TV.

# ALFA TV
# SEMIR OSMANAGIĆ
# NAŠE PRIČE
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