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GLUMICA

Anđelina Džoli prvi put pokazala ožiljke nakon mastektomije: Dijelim ih sa ženama koje volim

Njena majka, glumica Maršelin Bertran, preminula je 2007. u 56. godini nakon dugogodišnje borbe s karcinomom

Photo by Joel C Ryan/Invision/AP, File

E. A.

16.12.2025

Holivudska glumica i producentkinja Anđelina Džoli prvi put je javno pokazala ožiljke nakon dvostruke mastektomije, otkrivajući razloge zašto je odlučila da ličnu priču podijeli sa širom javnošću više od decenije nakon zahvata.

U intervjuu za TIME France, dobitnica Oskara (50) objasnila je da ožiljke doživljava kao simbol zajedništva i snage žena koje su prošle kroz slično iskustvo.

- Ove ožiljke dijelim sa mnogim ženama koje volim. Uvijek me duboko dirne kada vidim druge žene koje dijele svoje priče - kazala je Džoli.

Glumica je preventivnu dvostruku mastektomiju obavila 2013. godine, nakon što su ljekari utvrdili da nosi mutaciju gena BRCA1, koja značajno povećava rizik od razvoja raka dojke.

Njena majka, glumica Maršelin Bertran, preminula je 2007. u 56. godini nakon dugogodišnje borbe s karcinomom.

Džoli je podsjetila da je tada u autorskom tekstu za Njujork tajms naglasila koliko je odluka bila teška, ali i koliko je danas mirna zbog nje.

“Rizik da obolim od raka dojke smanjen je sa 87 odsto na manje od pet odsto. Mogu djeci reći da ne moraju da se plaše da će me izgubiti zbog ove bolesti”, napisala je tada.

Kao dodatnu preventivnu mjeru, glumica je 2015. godine uklonila i jajnike i jajovode, kako bi smanjila rizik od raka jajnika.

U novom intervjuu snažno je apelovala na dostupnost genetskog testiranja i skrininga za sve žene, posebno one sa izraženim porodičnim rizikom.

- Svaka žena mora imati mogućnost da sama odlučuje o svom zdravstvenom putu, uz potpune i dostupne informacije. Pristup testiranju i zdravstvenoj njezi ne smije zavisiti od finansija ili mjesta stanovanja - poručila je Džoli.

Razlog zbog kojeg je sada odlučila da pokaže ožiljke, kako kaže, jeste i činjenica da TIME France istovremeno objavljuje sadržaje o zdravlju dojki, prevenciji i edukaciji o raku.

Pored lične priče, intervju se dotiče i njenog novog filmskog projekta.

Džoli glumi u filmu “Couture”, rediteljke Alis Vinokur, koji stiže u februaru 2026. godine. U filmu tumači lik američke rediteljke kojoj je dijagnostikovan rak dojke.

- Prečesto filmovi o ženskim borbama govore samo o tuzi i kraju, a rijetko o životu. Ovaj film govori upravo o životu - istakla je Džoli, dodajući da su bolest i patnja dio postojanja, ali da je ključno kako se s njima suočavamo.

# ANĐELINA ĐOLI
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