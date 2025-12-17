Orlando Blum nakon prekida s Kejti Peri traži partnerku sa stilom i novcem

Orlando Blum ne gubi vrijeme nakon prekida s Kejti Peri te je otkrio koje osobine traži u sljedećoj partnerki.

Šest mjeseci nakon što je potvrđen kraj njihove veze, glumac je u TikTok videu za People Gallery odgovorio na pitanje bi li radije imao “partnerku sa stilom ili s novcem”.

“Oboje”, našalio se Blum, a zatim dodao: “Moram odabrati jedno od toga?”

Time je jasno dao do znanja šta mu je trenutno važno u ljubavnom životu.

Blum, koji s Peri ima petogodišnju kćerku, priznao je da je nakon prekida imao vremena razmisliti o svojim prioritetima.

U istom razgovoru podijelio je i lični savjet svima koji prolaze kroz teško razdoblje.

“Djelujte”, poručio je.

“Ustanite, neka vam to bude rutina. Uđite u svoje tijelo, izađite iz glave. Ako ste u glavi, uđite u svoje tijelo i djelujte i nastavite stvarati.”

Njegove riječi sugerišu da se trenutno fokusira na aktivnost, stabilnost i lični rast.

Iako ni on ni Kejti nisu javno govorili o razlozima prekida, pjevačica je u novoj pjesmi “Bandaids” dala naslutiti emocionalnu pozadinu kraja njihove veze.

“Navikla sam da me iznevjeravaš / Nema smisla pokušavati slati cvijeće sada”, pjeva Peri, dodajući:

“Govorim sebi da ćeš se promijeniti, ali nećeš / Flasteri preko slomljenog srca.”

Uprkos glasinama o njenom novom odnosu, Blum se zasad ne osvrće javno na te navode.

S druge strane, glumac je ranije istakao da mu je rad pomogao da krene dalje.

U emisiji “Today” je rekao:

“Odlično sam. Tako sam zahvalan. Imamo prekrasnu kćerku.”

Dodao je i da, uprkos prekidu nakon devet godina veze, s Kejti ima “sjajan” odnos i da su oboje posvećeni zajedničkom roditeljstvu.