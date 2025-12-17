Glumac dobio otkaz, pa pokušao da se ubije: Ne vidim izlaz

Škotsko-američki glumac Džon Baroumen otvoreno je govorio o pokušaju samoubistvu i to u nekoliko navrata, nakon što je izbačen iz serije “Doctor who”.

Džon Baroumen je otkrio da je odvezao automobil do pustinje i planirao da sebi oduzme život.

Karijera glumca i voditelja je zaustavljena 2021. godine nakon optužbi da je “pokazivao intimne djelove tijela” tokom snimanja serija “Doctor Who” i “Torchwood”, spinof serije “Doctor who”.

Glumac, najpoznatiji po ulozi kapetana Džeka, otvoreno je progovorio o uticaju koji su otkazi imali na njegovo mentalno zdravlje.

Ali, dok je sjedio u svom autu u pustinji u Koloradu, jedna poruka od obožavatelja preokrenula mu je misli što ga je natjeralo da se vrati kući u Palm Springsu.

Jedan obožavalac ga je zamolio da snimi lični video na platformi Kameo, što je natjeralo Baroumena da preispita odluku o samoubistvu.

Ipak, glumac je uprkos tome još nekoliko puta pokušao da izvrši samoubistvo.

Objasnio je da je nekoliko puta vozio u pustinju kako bi “shvatio” kako će sebi oduzeti život i nikome nije o tome govorio.

U novom intervjuu za Dejli mejl je rekao:

- Gledate u kontrolnu tablu auta, držite glavu u rukama i razmišljate ‘Kako ću se izvući iz ovoga? Ne vidim izlaz. Ne vidite šta je oko vas. Samo ste fokusirani na to gdje se nalazite u tom trenutku, i razmišljate: ‘Mogu li da udarim autom u nešto? Mogu li da se uključim u saobraćaj i direktno udarim u nešto? Mogu li da ga spustim sa ivice litice?’ Nesreća u nesreći – imam Teslu. Zaustaviće se - prenio je Miror.

Nakon što su se pojavile optužbe glumac, koji je takođe bio sudija u emisiji “Ples na ledu”, odmah je otpušten.

Tvrdio je da mu se BBC nikada nije obratio, niti ga je pitao šta se stvarno desilo i da ga je umjesto toga “samo ugasio”.

Sada, četiri godine nakon što je cijela stvar izašla na vidjelo, karijera mu ponovo “cvjeta“.

Prošle godine se pojavio u emisiji “Celebrity SAS: Who Dares Wins”, a dobio je šansu i da igra u predstavi “Laid Bare”.

Ove godine se vraća na scenu u novoj predstavi “Camp as Christmas”, koja je postala hit.

U svojim memoarima “Anything Goes” objavljenim 2008. godine, objasnio je da je problem nastao zato što su se on i jedna koleginica često “ludirali” na setu.

“Grudi moje koleginice smo nazivali ‘djevojke‘, moje nestašne djelove ‘dječaci‘. Kad god smo imali previše noćnih smjena zaredom, ili kada je moral trebalo malo podići, ‘dječaci i djevojke‘ izlazili su van da se igraju”.

Takođe je dodao da je pokazivao golu zadnjicu “kada je na setu bilo mračno”.

Zbog svega toga, izvršni producent “Torčvuda“, naredio je Baroumenu da prestane da se razgolićuje na setu.

Glumac je priznao da je bio na terapiji zbog svojih postupaka.

Tokom intervjua za “Scotland Tonight” rekao je:

“Ne žalim ni za čim, niti se pretjerano kajem. To što sam radio bilo je glupo i šašavo, ali uradio sam i završena stvar. Ne osvrćem se više na to, jer su se u ono vrijeme svi smijali tome. Svi na setu su se smijali“.