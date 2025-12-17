Holivudska glumica postaje majka: Radosnu vijest otkrila na Instagramu

Holivudska glumica Samara Viving, zvijezda horor hita “Ready or Not”, objavila je da je trudna i da sa suprugom, rediteljem i scenaristom Džimijem Vordenom, očekuje prvo dijete.

Tridesettrogodišnja glumica radosnu vijest otkrila je putem Instagrama, gdje je objavila niz fotografija na kojima s ponosom pokazuje trudnički stomak.

Na jednoj od slika nosi prozirnu čipkastu majicu koja naglašava stomak, dok je na drugoj fotografisana u bade-mantilu, tokom priprema, s podignutom kosom i maskama ispod očiju.

Uz objavu je duhovito napisala: “Ready or Not: Here I Come”, aludirajući na nastavak filma koji ju je proslavio.

Samara Viving i Džimi Vorden u braku su od 2020. godine.

Par nikada nije imao klasično vjenčanje, jer su planovi propali zbog pandemije korona virusa.

Kako su ranije ispričali za magazin People, umjesto svadbe odlučili su da energiju i fokus usmjere na zajednički rad.