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SAMARA VIVING

Holivudska glumica postaje majka: Radosnu vijest otkrila na Instagramu

Tridesettrogodišnja glumica radosnu vijest otkrila je putem Instagrama

Holivudska glumica Samara Viving. Instagram

E. A.

17.12.2025

Holivudska glumica Samara Viving, zvijezda horor hita “Ready or Not”, objavila je da je trudna i da sa suprugom, rediteljem i scenaristom Džimijem Vordenom, očekuje prvo dijete.

Tridesettrogodišnja glumica radosnu vijest otkrila je putem Instagrama, gdje je objavila niz fotografija na kojima s ponosom pokazuje trudnički stomak.

Na jednoj od slika nosi prozirnu čipkastu majicu koja naglašava stomak, dok je na drugoj fotografisana u bade-mantilu, tokom priprema, s podignutom kosom i maskama ispod očiju.

Uz objavu je duhovito napisala: “Ready or Not: Here I Come”, aludirajući na nastavak filma koji ju je proslavio.

Samara Viving i Džimi Vorden u braku su od 2020. godine.

Par nikada nije imao klasično vjenčanje, jer su planovi propali zbog pandemije korona virusa.

Kako su ranije ispričali za magazin People, umjesto svadbe odlučili su da energiju i fokus usmjere na zajednički rad.

Viving je tada otkrila da se trude da ne budu razdvojeni duže od dvije do tri sedmice.

- Ako se to desi, počnemo da budemo čudni - našalio se Vorden, dok je glumica dodala da se tada stvari “polako zatežu”.

Par je otkrio i da svakodnevno razmjenjuju glasovne poruke sa šalama, što im pomaže da ostanu povezani i tokom razdvojenosti.

# SAMRA VIVING
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