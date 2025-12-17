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ČETIRI KRIVIČNE PRIJAVE

Poznati reditelj optužen za seksualno uznemiravanje: Trajno izbačen iz Društva

Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, naveo je

Dalibor Matanić. Screenshot / YouTube

A. O.

17.12.2025

Iz Društva hrvatskih filmskih reditelja (DHFR) reditelj Dalibor Matanić trajno je izbačen. Ta odluka je donesena na redovnoj sjednici Skupštine održanoj u utorak, 16. decembra.

Drastična mjera uslijedila je nakon javnih optužbi da je reditelj seksualno uznemiravao mlade glumice i kolegice, kao i zbog njegovog priznanja o neprimjerenom ponašanju, koje je potom pokušao da relativizuje, prenosi Telegraf.rs.

Podnesene krivične prijave

Osim toga, protiv Matanića su podnesene i četiri krivične prijave.

U pitanju je (DHFR) strukovno udruženje osnovano 1995. godine, na čijem je čelu svojevremeno bio i sam Matanić.

Članstvo u udruženju umjetnicima donosi poreske olakšice, dok ono vodi brigu i o autorskim imovinskim pravima svojih članova i dio je Evropske federacije filmskih reditelja.

Odluku o isključenju, prema Statutu udruženja, donosi Nadzorni odbor, koji čine Dalija Dozet, Filip Peruzović i Branko Šmit, nakon sprovedenog disciplinskog postupka. Odluka se potom izglasava na sjednici Skupštine.

Onemogućen povratak

Iako statut predviđa da isključena osoba može nakon godinu dana ponovo da zatraži članstvo, Matanić je trajno izbačen, što znači da povratak više nije moguć.

Od te četiri prijave, tri su podnijele žrtve, dok je jednu podnijela Povjerenica za ravnopravnost polova. Upravo je prijava povjerenice, koja je u avgustu stigla u Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu, najteža. U njoj se Matanić, pored seksualnog uznemiravanja, tereti i za bludne radnje, kao i omogućavanje konzumiranja droge. Prema nezvaničnim informacijama, reditelj je već ispitan povodom ovih optužbi.

U umjetničkim krugovima dugo se raspravljalo o tome kakav će potez DHFR povući. Nakon što su optužbe dospjele u javnost, udruženje je objavilo saopćenje u kojem je osudilo svaki oblik nasilja.

- Uslijed javnog priznanja našeg člana, reditelja Dalibora Matanića, da je kontinuirano seksualno uznemiravao druge osobe u profesionalnom okruženju, pod uticajem alkohola i droga, kao i kasnijih navoda neimenovanih žrtava, DHFR snažno osuđuje svaki oblik nasilja i upotrebu alkohola i droga tokom i u vezi sa profesionalnim dužnostima i obavezama. Nijedna vrsta stresa, profesionalnog pritiska, pristupa radu ili zavisnosti nije niti može biti opravdanje za bilo koji oblik nasilja. Podržavamo sve svjedoke i žrtve svakog nasilja, kao i neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja u profesionalnom okruženju naših članova, te ovim putem podsjećamo da će DHFR, u slučaju prijave, postupati savjesno i odgovorno koristeći statutarno propisano tijelo Časnog suda, što može imati za posljedicu trajno isključenje članova iz DHFR-a i obavještavanje drugih strukovnih i srodnih udruženja. Uz duboko poštovanje i podršku žrtvama i njihovim porodicama, Upravni odbor DHFR - naveli su tada.

Oglasio se Matanić

Matanić se putem Facebooka ranije oglasio na sljedeći način:

- Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primjetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu.

Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih saradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru koji bi snimao, no pritom lično nisam bio svjestan detalja svog ponašanja...

Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni izvinjenje za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, ali ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagodnosti.

Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje zavisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvjestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se događalo u trenucima kad sam bio pod uticajem alkohola ili droga.

Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava.

Volio bih prije svega da u ovome budem budem primer drugim kolegama, riječ je o vrlo osjetljivom terenu u kojem se neki od nas očigledno ne snalaze najbolje.

Delu žena već sam se lično izvinuo i molio za oprost. Nastavit ću to najponiznije i s punim respektom raditi tokom liječenja.

Priznajem svoje pogrešne postupke, ali apelujem na medije da se zbog zaštite moje porodice, ne nadodaju priče i da se svakako priča na adekvatan način obradi i provjeri te ne miješa s drugim slučajevima. Moja žena i troje djece smo humanistički odgojeni, mi ne znamo mrziti, mi ne zamjeramo onima koji su nas drugi dan zbog mojih grešaka, odmah ostavili bez posla, stekli smo neke nove lijepe prijatelje koji su spremni pomoći. Najbitnije u svemu ovome je da sam ja u potpunosti shvatio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za greške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili.

Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj porodici, koja s ovim nema ništa.

Napravio sam puno umjetničkih uspjeha za ovu zemlju, ali vjerujte mi da bi iste sekunde sve to mijenjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povrijedio druge...

Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumijevanje s obzirom na to da sam na liječenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao.

Hvala svima, naročito glumcima na iskrenoj podršci."

# KRIVIČNE PRIJAVE
# DALIBOR MATANIĆ
# SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
# REDITELJ
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