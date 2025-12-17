Stiže film o Prvoj dami SAD, objavljen trejler dijela o njenoj intimi i radu: "Evo, sada znate!"

U kina širom svijeta sljedećeg mjeseca stiže film "Melanija", o prvoj dami Amerike. Melanija Tramp tim povodom je Fox News-u dala ekskluzivan prvi uvid u ovaj film. Film u trajanju od 104 minuta u bioskope globalno stiže 30. januara 2026. godine i biće prikazivan u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Aziji, Evropi, Izraelu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugdje. Amazon će u narednim mjesecima pokrenuti i dokumentarnu seriju. - Hstorija se pokreće tokom 20 dana mog života koji su prethodili predsjedničkoj inauguraciji u Sjedinjenim Američkim Državama - rekla je Prva dama SAD za Fox News. Razvoj ključnog poglavlja - Po prvi put, globalna publika pozvana je u bioskope da svjedoči razvoju ovog ključnog poglavlja - privatnom, necenzurisanom pogledu dok se snalazim između porodice, posla i filantropije na svom izuzetnom putu ka tome da postanem Prva dama Sjedinjenih Američkih Država." Fox News je ekskluzivno došao do trejlera, koji počinje scenom u kojoj prva dama ulazi u rotondu Kapitola SAD uoči druge inauguracije svog supruga. Gleda u kameru u svojoj sada već kultnoj inauguracionoj odjevnoj kombinaciji i kaže: "Evo nas opet." Zajednički trenutak Trejler zatim preskače sa scene prve dame i predsjednika na inauguraciji, na njihov zajednički trenutak ispred Mar-a-Laga, zatim na kadrove iza scene inauguracije u kojima se vide Baron Tramp i Melanijin otac, pa na niz snimaka prve dame, aviona Air Force One, predsjedničkog pečata i drugo.

Čuveni lav Metro Goldvin Mejera (MGM) riče i preuzima cijeli ekran. Trejler potom prikazuje gospođu Tramp kako ulazi u prostoriju u kojoj predsjednik Donald Tramp stoji za govornicom tokom sastanka i uvježbava govor. - Moje najponosnije naslijeđe bit će ono mirotvorca - kaže Tramp. Prva dama ga prekida i dodaje: "Mirotvorca i ujedinitelja." Trejler prikazuje prvu damu kako izlazi iz vozila, u crnim štiklama sa tankom potpeticom, a zatim prelazi u rezidenciju u Istočnom krilu Bele kuće, gdje stoji u upečatljivoj bijelo-crnoj balskoj haljini sa inauguracije i osmjehuje se kameri. Stvaranje historije Trejler poziva publiku da "svjedoči stvaranju historije". U trejleru se takođe vidi kako Prva dama sa saradnicima pregleda materijale i drugo. Zatim slijedi scena u kojoj gospođa Tramp pita pripadnika osiguranja "da li je sigurno?", a agent potvrđuje "sigurno je", prije nego što film prelazi na sirene i predsjedničku kolonu koja prolazi kroz grad. - 20 dana do toga da postane prva dama Sjedinjenih Američkih Država - stoji u trejleru. - Svi žele da znaju - kaže Melanija Tramp. "Evo, sada znate!" Trejler se završava scenom u kojoj gospođa Tramp zove "gospodina predsjednika" da kaže "čestitam". - Da li si ga gledala - pita je Donald preko telefona. - Nisam. Da, vidjet ću ga na vijestima - odgovara Melanija. Film bi u bioskope širom svijeta trebalo da stigne 30. januara. Prva dama SAD je rekla da ta priča "nikada ranije nije ispričana i da je, s obzirom na to da je tema historijski veoma značajna, bilo neophodno da se napravi film najvišeg standarda, namijenjen isključivo bioskopskom prikazivanju širom sveta". - Tih 20 dana mog života, koji su prethodili predsjedničkoj inauguraciji, predstavljaju redak i presudan trenutak, koji zahtjeva pedantnu pažnju, integritet i beskompromisnu izradu", rekla je ona. "Ponosna sam što ovaj vrlo specifičan trenutak svog života - 20 dana intenzivne tranzicije i planiranja - mogu da podjelim sa bioskopskom publikom i fanovima širom svijeta." Fox News je saznao da je Prva dama bila uključena "u svaki aspekt" filma, od svoje "kreativne vizije", preko rada kao producentkinja, do osiguravanja da postprodukcioni marketing bude pravilno sproveden. Fox News je saznao da je prva dama bila veoma "uključena" od početka do kraja. - Ona publici pruža dosad neviđen pristup svom životu - i životu bilo koje Prve dame - tokom tog perioda od 20 dana - rekao je izvor upoznat sa planiranjem filma za Fox News. Film publiku vodi kroz život prve dame uoči inauguracije, od njenog doma u Tramp tornju u Njujorku, preko Mar-a-Laga u Palm Biču, do pristupa iza scene u Vašingtonu. Gospođa Tramp prvi put je došla na ideju o filmu u novembru 2024. godine, nakon što je Donald Tramp pobijedio na izborima. Mark Bekman, agent gospođe Tramp i njen ekskluzivni viši savjetnik, vodio je pregovore u njeno ime sa Amazonom počev od 18. novembra 2024. godine. Ekskluzivna prava Fox News saznaje da je Dizni pokušao da osigura ekskluzivna prava na film, kao i Netflix i Paramount. Amazon i MGM dali su najvišu ponudu i kupili licencu za film za 40 miliona dolara, što predstavlja najveći dokumentarni ugovor u historiji. - Čast mi je što radim sa Amazonom - bili su sjajni partneri od trenutka kada smo počeli pregovore o ugovoru, kroz produkciju, pa do sada, kada se pripremamo za izlazak filma - rekao je Bekman za Fox News. - Što se tiče samog ugovora, bilo je mnogo spekulacija u medijima o nadmetanju i o tome kako smo završili sa Amazonom, pa smo došli u situaciju da vrijedi razjasniti nekoliko stvari - rekao je Bekman. Prije svega, Bekman je rekao da su neki ponuđači bili "zainteresovani samo za film, a drugi samo za seriju".

- Amazon je na kraju dao ponudu za oba i ispunio sve kriterijume koje smo tražili, jer su mogli da osiguraju i bioskopsko prikazivanje filma - objasnio je Bekman. Bekman je naglasio da je pregovarao u ime prve dame, direktno sa "svim studijima". - Vidio sam izvještaje da je Amazon platio skoro tri puta više od sljedeće najviše ponude, i to jednostavno nije tačno - rekao je Bekman. - Bio je to izuzetno konkurentan proces nadmetanja sa više krugova ponuda."

Bekman je dodao: "Da, Amazon je imao najvišu ponudu, ali je također licitirao za najviše sadržaja - i seriju i film." Snimanje je počelo u decembru 2024. godine. Film su kao izvršni producenti potpisali Tramp i Fernando Suličin iz kompanije New Element Media, dok je Bret Ratner iz RatPac Entertainmenta bio reditelj. Sam film je proizveden na "izrazito filmski" način. Izvori upoznati sa produkcijom rekli su za Fox News da prva dama nije željela da film izgleda kao dokumentarac, već kao "uzdignuti film".