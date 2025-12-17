Putin postaje lik u novogodišnjoj epizodi najpoznatijeg ruskog crtanog filma

Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavit će se kao animirani lik u jednoj od epizoda poznatog crtanog serijala Prostokvašino (Prostokvashino), čiju modernu verziju studio Sojuzmultfilm (Soyuzmultfilm) proizvodi od 2018. godine.

Vijest je objavila ruska poslovna televizija RBK (RBK), koja je na svom Telegram kanalu podijelila i kadar iz nadolazeće epizode.

Na ilustraciji je Putin prikazan zajedno s glavnim junacima serijala, među kojima su Djed Fjodor (Uncle Fyodor), Mačak Matroškin (Cat Matroskin), Šarik (Sharik), Poštar Pečkin (Postman Pechkin), kao i drugi prepoznatljivi likovi iz ovog animiranog univerzuma. Budući da se svi nalaze ispred okićene novogodišnje jelke, pretpostavlja se da će epizoda biti emitovana tokom praznika.

Iz Sojuzmultfilma su potvrdili autentičnost objavljenog kadra, navodeći da je riječ o zvaničnom materijalu iz serijala. Predsjednica upravnog odbora studija Julijana Slaščeva (Yuliana Slashcheva) ranije je najavila da će Putin biti nacrtan kao junak Prostokvašina, naglasivši da je projekat zamišljen kao sredstvo takozvane „meke sile“.

Prema njenim riječima, cilj je promocija Rusije i ruske kulture na međunarodnom planu, ali i jačanje osjećaja patriotizma unutar same zemlje. Slične ocjene iznose i nezavisni mediji, poput Nove gazete (Novaya Gazeta), koji u svojim analizama ističu da se ovakvim projektima nastoji izgraditi pozitivan, pristupačan imidž vlasti, posebno među mlađom populacijom.

Znatno mlađi Putin

Posebnu pažnju javnosti izazvalo je to što je Putin u animiranom izdanju prikazan znatno mlađi nego u stvarnosti, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Radnja praznične epizode zasad nije poznata, a autori serijala nisu otkrivali kakvu će tačno ulogu ruski predsjednik imati u priči.

Kako podsjećaju pojedini regionalni i ukrajinski mediji, najava Putinovog pojavljivanja u dječijem crtanom serijalu dolazi u trenutku kada Kremlj pojačava poruke o spremnosti Rusije da silom ostvari svoje vojne ciljeve u Ukrajini. U tom kontekstu, kritičari smatraju da uključivanje predsjednika u popularni animirani format predstavlja dio šire prakse glorifikacije vlasti i odgoja djece u duhu lojalnosti prema režimu i njegovim političkim stavovima.

Naglašavanje patriotizma

Idealizacija ruskog predsjednika i naglašavanje patriotizma, koji se u savremenoj Rusiji često poistovjećuje s podrškom Kremlju, već godinama su prisutni u različitim segmentima kulture – od obrazovnog sistema do zabavne industrije.

Pojavljivanje Putina u Prostokvašinu tako se uklapa u postojeći obrazac, ali istovremeno otvara pitanje granica političke propagande u sadržajima namijenjenim najmlađima.