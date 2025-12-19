Brižit Bardo strahuje za život, pojačano obezbjeđenje oko filmske ikone

Poslije zdravstvenih problama zbog kojih je posljednjih mjeseca dva puta bila u bolnici, Brižit Bardo se suočila i sa uhodom.

Kako je policiji u Sen Tropeu saopštio njen suprug Bernar d’Ormale, nepoznati muškarac je noćima ulazio u njihovu baštu i šetao oko njihove kuće La Madrag.

Ta kultna kuća smještena na obali Sen Tropea, oduvijek je fascinirala ljude.

Nekada utočište umjetnika i boema, privlačila je radoznale i opsesivne obožavaoce.

Nepoznati muškarac je navodno čak proveo noć na ljuljašci na otvorenom, spavajući tamo “dva ili tri puta”, navedeno je u saopštenju.

Incident se dogodio usred noći, što je dodatno pojačalo napetost situacije.

Bardo i D’Ormale su se veoma uplašili, iako uhoda nije bila nasilna, ali su njegovo ponašanje “ocijenili kao dovoljno zabrinjavajuće” i odmah su pozvali policiju.

Od tog trenutka, obezbjeđenje oko Brižit Bardo je pojačano.

Angažovani su dodatni čuvari kako bi se spriječilo ponavljanje incidenta.

- Ovo je značajna odluka za nekoga ko je decenijama nastojao da se zaštiti od očiju javnosti i ekscesa povezanih sa njenom slavom. U njenim godinama, svaki poremećaj dobija posebnu dimenziju, posebno kada joj je zdravlje narušeno. Ova epizoda služi kao podsjetnik na to kako Brižit Bardo, uprkos godinama, ostaje izvanredna figura u francuskom javnom životu. I dalje obožavana, ponekad idealizovana, ona je takođe veoma ranjiva zbog opčinjenih fanova koje i dalje inspiriše - naveli su francuski mediji.