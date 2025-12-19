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RAZNOVRSNA OSTVARENJA

Iva Mihalić o glumi, izvan zone komfora: Zanimljivo je bar u kadru biti neko drugi

Ivanu mi je posebno drago igrati jer smo potpuno različiti karakteri, kaže

Istaknuta glumica Iva Mihalić. Josip Regovic/PIXSELL

Piše: Ajla Pehlivan

19.12.2025

Rijetki su regionalni glumci čiji se talent i predanost prepoznaju i izvan granica prostora iz kojeg dolaze. Iva Mihalić pripada upravo toj skupini – njena snaga ne nameće se glasno, ali traje.

Bilo da je gledamo na daskama koje život znače, pred filmskom kamerom ili u televizijskim projektima koji osvajaju široku publiku, njene su uloge prožete unutarnjom preciznošću i emocionalnom istinom. Iza profesionalne sigurnosti stoji glumica koja ne prestaje propitivati likove koje igra, ali ni svijet u kojem djeluje.

Novi izazov

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Mihalić govori o vlastitom glumačkom putu koji ju je doveo i do međunarodnih projekata, odgovornosti koju uspjeh nosi, te o glumi kao prostoru stalnog rasta i samopropitivanja.

- Zanimljivo je i dobro mijenjati formate, zahvalna sam što imam priliku igrati u kazalištu, na filmu i televiziji, tako format je novi izazov, a za glumca je upravo to bitno, znatiželja, promjena i izlazak iz zone komfora – započela je hrvatska glumica.

Mihalić: Bitna je znatiželja. Josip Regovic/PIXSELL

U proteklom periodu publika je može pratiti kao glavnu junakinju serije „U dobru i zlu“ na Novoj TV. Riječ je o nesvakidašnjoj porodičnoj priči u kojoj Mihalić utjelovljuje Ivanu Oreb, uspješnu psihoterapeutkinju koja se istovremeno suočava s dubokim ličnim krizama nakon što sazna da njen suprug vodi dvostruki život. Otkrila nam je kako se pripremala za ovu kompleksnu ulogu.

- Pokušala sam razumjeti njene izbore, opravdati ih. Ivanu mi je posebno drago igrati jer smo potpuno različiti karakteri, zanimljivo je bar u kadru biti neko drugi – rekla je Mihalić.

Mihalić i Juričić zvijezde serije „U dobru i zlu“. Nova TV

Međunarodni projekti

Tokom dosadašnje karijere ostvarila je niz zapaženih uloga u regionalnim i međunarodnim projektima. Između ostalog, glumila je rame uz rame s Lejton Mister (Leighton Meester) u Netflixovom filmu „The Weekend Away“, te dramskoj seriji „Uspjeh“ za HBO koju je režirao oskarovac Danis Tanović. Ipak, kako kaže, ne vjeruje u univerzalne recepte za uspjeh.

- Nemam zapravo nekih savjeta. Svako ima svoj put. I ona uloga koja je tvoja, ta te neće zaobići. Uistinu vjerujem u to – pojasnila je Mihalić dodavši:

- Gluma je maraton, a ne sprint, tako da malo hrabrosti, mašte i izdržljivosti čini dobru kombinaciju.

Mihalić kao Kovač u filmu „The Weekend Away“. Netflix

Iako se već okušala u različitim žanrovima, postoji jedan koji bi voljela istražiti:

- Neka povijesna kostimirana drama, recimo.

Govoreći o aktuelnim projektima, otkrila je da je u kreativnoj fazi koja je posebno raduje.

- Uživam u igranju starih predstava, a uskoro će krenuti probe za novu predstavu Matije Ferlina, izuzetno se veselim tome – rekla je Mihalić.

S predstavom ili privatno

Za kraj, osvrnula se i na Sarajevo, grad kojem se, ističe, uvijek rado vraća.

- Nadam se da ću uskoro opet doći u drago Sarajevo, ili s predstavom ili privatno – poručila je Iva Mihalić.

# GLUMICA
# NOVA TV
# SERIJE
# NETFLIX
# IVA MIHALIĆ
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