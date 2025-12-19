Iva Mihalić o glumi, izvan zone komfora: Zanimljivo je bar u kadru biti neko drugi

Rijetki su regionalni glumci čiji se talent i predanost prepoznaju i izvan granica prostora iz kojeg dolaze. Iva Mihalić pripada upravo toj skupini – njena snaga ne nameće se glasno, ali traje.

Bilo da je gledamo na daskama koje život znače, pred filmskom kamerom ili u televizijskim projektima koji osvajaju široku publiku, njene su uloge prožete unutarnjom preciznošću i emocionalnom istinom. Iza profesionalne sigurnosti stoji glumica koja ne prestaje propitivati likove koje igra, ali ni svijet u kojem djeluje.

Novi izazov

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Mihalić govori o vlastitom glumačkom putu koji ju je doveo i do međunarodnih projekata, odgovornosti koju uspjeh nosi, te o glumi kao prostoru stalnog rasta i samopropitivanja.

- Zanimljivo je i dobro mijenjati formate, zahvalna sam što imam priliku igrati u kazalištu, na filmu i televiziji, tako format je novi izazov, a za glumca je upravo to bitno, znatiželja, promjena i izlazak iz zone komfora – započela je hrvatska glumica.