Nakon objave trejlera za dokumentarac o Melaniji Tramp: Jedan detalj svi ismijavaju, internet gori od komentara

Amazon je objavio prvi trejler za dokumentarni film o Melaniji Tramp, koji bi trebalo da se pojavi početkom naredne godine. Film nosi naziv "Melanija" i prati bivšu i buduću prvu damu tokom 20 dana koji prethode inauguraciji Donalda Trampa 2025. godine, uz obećanje o, kako navode autori, neviđenom pristupu njenom privatnom i političkom životu. Najavljeno je da dokumentarac donosi ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i trenutaka koji do sada nisu viđeni u javnosti. Slogan filma glasi "Budite svjedok stvaranja historije", a trejler sugeriše hladan, kontrolisan i distanciran ton koji se već godinama vezuje za Melanijin javni imidž. Povratak reditelja sa ozbiljnim teretom Posebnu pažnju izazvala je informacija da film režira Bret Ratner, reditelj koji se godinama nije pojavljivao u velikim projektima nakon što ga je 2017. godine više žena optužilo za seksualno zlostavljanje.

Isječak iz trejlera . Screenshot / YouTube Isječak iz trejlera . Screenshot / YouTube

Ratner se 2023. preselio u Izrael i u tom periodu javno isticao političke stavove i bliskost sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dokumentarac o Melaniji Tramp označava njegov povratak u veliku produkciju, što je već izazvalo burne reakcije, kako u filmskim krugovima, tako i na društvenim mrežama. Prema pisanju američkih medija, Amazon je za prava na film izdvojio oko 40 miliona dolara, a paralelno se priprema i trodijelna dokumentarna serija koja će pratiti Melanijin život između Njujorka, Vašingtona i Palm Biča.

Melanija Tramp . Screenshot / YouTube Melanija Tramp . Screenshot / YouTube

U samom trejleru pojavljuje se i Donald Tramp, dok mu Melanija pomaže pred kamerama. On u jednom trenutku kaže da će njegovo najveće naslijeđe biti uloga mirotvorca i ujedinitelja, dok Melanija kasnije poručuje da svi žele da znaju kako izgleda taj period, pa je odlučila da ga prikaže.

Govoreći o projektu, Melanija Tramp je navela da je riječ o izuzetno specifičnom i odlučujućem trenutku njenog života, koji je zahtijevao pedantan pristup i potpunu kontrolu. Film "Melanija" u bioskope stiže 30. januara, a već sada je jasno da će izazvati veliku pažnju, ne samo zbog političkog konteksta, već i zbog odnosa koji se provlače između redova. Detalj koji je postao viralan: "Melanija je urnebesna" Ipak, najviše komentara izazvao je jedan kratak, gotovo banalan dijalog iz trejlera. U sceni se vidi kako Melanija telefonom zove Donalda Trampa i kaže: - Čestitam, gospodine predsjedniče. On joj zatim postavlja pitanje: - Jesi li gledala? Na šta Melanija odgovara hladno i bez zadrške: - Nisam. Gledat ću na vijestima. Taj trenutak je momentalno postao viralan, a društvene mreže su se ispunile komentarima koji ovaj razgovor tumače kao savršenu ilustraciju njihove distance i Melanijinog prepoznatljivog, gotovo ledenog stila.