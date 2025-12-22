Nakon optužbi za ubistvo roditelja: Nik Rajner ostaje u samici i pod nadzorom zbog suicidalnih misli

Nik Rajner, 32-godišnji sin Roba Rajnera i Mišel Rajner, ostaje u samici i pod stalnim nadzorom zbog suicidalnih misli nakon što je optužen za dvostruko ubistvo roditelja.

Nik je suočen sa dvije optužnice za ubistvo prvog stepena, sa posebnom odredbom zbog upotrebe noža.

Prema izvorima iz policije, Nik se nalazi u ustanovi “Twin Towers Correctional Facility” u Los Angelesu i nosi posebnu “spravu” za prevenciju samopovređivanja.

Njegove aktivnosti su strogo kontrolisane i izlazi iz ćelije samo radi pojavljivanja pred sudom ili medicinskih pregleda, uz pratnju službenika i nadzor video kamerom.

Zdravstveni radnici i psiholozi procijenili su da Nik ima mentalnu smetnju i da je podložan samopovređivanju.

Prema policijskim izvorima, Nik zasad nije pokušao da naudi sebi, ali je njegovo mentalno stanje zabrinjavajuće.

Slučaj može rezultirati kaznom doživotnog zatvora bez prava na pomilovanje ili smrtnom kaznom.

Izvori navode da je Nikovo kretanje u zatvoru striktno kontrolisano, hrana mu se dostavlja direktno u ćeliju, a kontakt sa spoljnim svijetom je minimalan.

Njegova sigurnost se provjerava svakih 15 minuta.

Pred sudom bi opet trebalo da se nađe 7. januara.