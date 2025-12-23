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NAKON RAZVODA

Zajednički ručak i kupovina: Dženifer Lopez i Ben Aflek ponovno snimljeni zajedno

Viđeni su u Los Angelesu, u društvu njegovog sina Samuela

Ben Affleck i Jlo. AP

A. P.

23.12.2025

Dženifer (Jennifer) Lopez i glumac Ben Aflek (Affleck) viđeni su zajedno tokom kupovine u Los Angelesu, u društvu njegovog sina Samuela, što je ponovno potaknulo zanimanje javnosti. Iako su se razveli, bivši supružnici očito su ostali u korektnim odnosima.

Aflek i njegov sin najprije su snimljeni pri dolasku u restoran Farmshop u četvrti Brentwood, gdje im se ubrzo pridružila Lopez. Nakon zajedničkog ručka, trojac je nastavio druženje obilaskom trgovina. Njihov susret brzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama, gdje su se nizali različiti komentari, od pohvala zbog zrelog odnosa do kritičnijih osvrta.

Podsjetimo, Lopez je nedavno viđena i u društvu Dženifer (Jennifer) Garner, Aflekove bivše supruge i majke njegove djece, na školskoj priredbi. Tamo je bio prisutan i sam Aflek, što je dodatno potaknulo interes javnosti. 

Ben Aflek i Dženifer Garner bili su u braku od 2005. do 2018. godine. Nakon razvoda, mnoge je iznenadilo njegovo pomirenje s Lopez, s kojom se vjenčao 2022. godine. No, njihov brak nije potrajao te su se rastali 2025. godine.  

# RAZVOD
# JENNIFER LOPEZ
# BEN AFFLECK
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