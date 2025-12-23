Zajednički ručak i kupovina: Dženifer Lopez i Ben Aflek ponovno snimljeni zajedno

Dženifer (Jennifer) Lopez i glumac Ben Aflek (Affleck) viđeni su zajedno tokom kupovine u Los Angelesu, u društvu njegovog sina Samuela, što je ponovno potaknulo zanimanje javnosti. Iako su se razveli, bivši supružnici očito su ostali u korektnim odnosima.

Aflek i njegov sin najprije su snimljeni pri dolasku u restoran Farmshop u četvrti Brentwood, gdje im se ubrzo pridružila Lopez. Nakon zajedničkog ručka, trojac je nastavio druženje obilaskom trgovina. Njihov susret brzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama, gdje su se nizali različiti komentari, od pohvala zbog zrelog odnosa do kritičnijih osvrta.