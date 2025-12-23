Zendaja i Tom Holand blagdane slave daleko od reflektora, ali uz porodicu

Zendaja (Zendaya) blagdansko razdoblje provodi u društvu obitelji svog zaručnika Toma Holanda (Holland), a nedavno su svi zajedno viđeni u rijetkom porodičnom izlasku u Londonu. Glumački par pridružio se Tomovim roditeljima i braći na popularnoj igri uživo inspiriranoj serijom "The Traitors", piše People.

Fotografije s druženja podijelio je Tomov brat Sem (Sam) Holand, koji je na Instagramu objavio nekoliko prizora s okupljanja. Na jednoj od njih, glumica nasmiješeno pozira uz Toma i njegove roditelje, Dominika i Niki (Dominico i Nikki). Uz objavu je u šali napisao da se radilo o igri u kojoj se, kako kaže, "ne može vjerovati nikome, čak ni vlastitoj porodici".