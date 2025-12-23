Majkl Daglas o stravičnoj smrti Roba Rajnera: I ja sam imao sina zavisnika

Glumac Majkl Daglas se prisjetio problema s kojima je razgovarao s Robom Rajnerom, jer su kako tvrdi, obojica imali sinove zavisnike.

On se prisjetio njihovih razgovora i podjele iskustava.

- S ovom strašnom tragedijom shvatamo koliki je pritisak trpio u životu sa svojim sinom - kazao je Daglas u emisiji “BCS News: Rob Reiner Scenes From a Life” u kojoj je povukao paralelu sa svojim iskustvom, jer se njegov sin Kameron takođe borio sa zavisnošću.

- I ja sam imao sina koji je imao problema s drogom. Srećan sam što mogu reći da ih je prevladao i da živi uspješan život. Mnogo smo razgovarali o tome, ali i situacijama šta možete uraditi kao roditelj, a šta ne možete. Znajući da se sve to dešavalo iza kulisa, ovo je bio čovjek koji je uvijek davao sve od sebe - pojasnio je Daglas.

Sin Roba Rajnera, Nik, godinama se borio sa zavisnošću. U intervjuu za People iz 2016. godine on je otkrio da je do 30. godine bio na rehabilitaciji 17 puta.

Rajner je optužen za ubistvo roditelja i trenutno se nalazi u pritvoru, kao i pod nadzorom zbog mogućnosti da počini samoubistvo.

Prema tvrdnjama stranih medija, njemu je prije ubistva roditelja dijagnostikovana šizofrenija.