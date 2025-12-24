Kapetan Amerika se vraća i to sa bebom: Kris Evans potvrđen u filmu “Avengers: Doomsday”

Marvel je zvanično potvrdio povratak Krisa Evansa u ulozi Stiva Rodžersa, poznatijeg kao Kapetan Amerika, a iznenađenje iz prvog tizer-trejlera već je zapalilo fanove širom svijeta – legendarni superheroj u naručju drži novorođenče.

Kratki tizer za film “Avengers: Doomsday” prikazan je prije projekcija filma “Avatar: Fire and Ash”, a potom je danas objavljen i na internetu.

U njemu se pojavljuje Evans kao Stiv Rodžers, uz odbrojavanje do premijere zakazane za decembar 2026. godine.

Ovaj povratak označava veliku promjenu u odnosu na posljednji put kada smo vidjeli Kapetana Ameriku u Marvelovom filmskom univerzumu.

U filmu “Avengers: Endgame” iz 2019. godine, Stiv Rodžers se, nakon putovanja kroz vrijeme i ponovnog susreta sa životnom ljubavlju Pegi Karter, pojavio kao starac i predao štit Sema Vilsona (Entoni Maki).

Zanimljivo je da je Evans ranije ove godine tvrdio da se neće pojaviti u “Avengers: Doomsday”.

U junskom intervjuu za ScreenRant izjavio je da mu je žao što nije dio nove priče, uporedivši to sa osjećajem da “nije pozvan na zabavu”.

Ipak, najnoviji tizer potvrđuje da je Marvel uspio da njegov povratak sačuva u strogoj tajnosti.

“Avengers: Doomsday” stiže u bioskope 18. decembra 2026. godine, a povratak Kapetana Amerike – uz misterioznu bebu – već sada nagovještava jednu od emotivno i narativno najambicioznijih priča u istoriji Marvela.