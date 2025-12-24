Kevin Kostner se suočio s tužbom, u igri naknada od 400.000 dolara

Kevin Kostner i više producenata povezanih s njegovim vestern spektaklom “Horizon: An American Saga – Chapter 2” suočavaju se s tužbom zbog neplaćenih najamnih kostima.

Tužba podnesena u Okružnom sudu Los Angelesa traži naknadu od preko 400.000 dolara, uključujući 134.256,82 dolara za neplaćene troškove kostima, 150.000 dolara ekonomske štete, 200.000 dolara pravnih troškova, 40.000 dolara kamata, te 100.000 dolara kaznenih odšteta.

Prema tužbi, kompanija Western Costume Leasing iznajmila je “vrijedne kostime” za film, koji su korišćeni u produkciji, ali producenti nisu podmirili račune.

Dokumentacija navodi da nisu osporili prijem ili kvalitet kostima, već su jednostavno ignorisali više faktura.

“Horizon: An American Saga – Chapter 2” drugi je nastavak Kostnerove vestern sage.

Prvi dio, iako nije impresionirao bioskopsku publiku, pronašao je uspjeh na striming platformama. Kostner je na produkciju filmova uložio najmanje 38 miliona dolara vlastitog novca, što je javno branio kao čin predanosti i rizika.

Ovo nije prva pravna komplikacija povezana s produkcijom “Horizon” filmova.

U maju 2025. godine, kaskaderka Devin Labela podnijela je tužbu tvrdeći da je bila žrtva nasilne, neskriptovane scene seksualnog napada, navodno režirane od Kostnera, što je producent kategorički demantovao.

Tu je i pitanje finansiranja preostalih dijelova sage – Kostner je 2024. godine razgovarao s saudijskim zvaničnicima o potencijalnom finansiranju, ali dogovor nije realizovan.

Tužba “Western Costume Leasing” kompanije sada dodaje još jednu kontroverzu u već turbulentnu produkciju jednog od najambicioznijih Kostnerovih projekata.