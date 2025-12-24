Rasel Brand optužen za silovanje i seksualno napastovanje, istraga traje i dalje

Britanski komičar i glumac Rasel Brend (50) suočava se sa dvije nove optužbe za seksualne delikte, uključujući silovanje i seksualni napad, saopštili su Metropolitanska policija i Krunsko tužiteljstvo. Istraga je pokrenuta nakon dokumentarnog filma i istraživanja u kojem su ga nekoliko žena optužile za zlostavljanje.

Prema navodima, Brend je optužen za silovanje jedne žene i seksualni napad na drugu. Navodno silovanje dogodilo se 2009. godine, uključujući i jedan slučaj u hotelskoj sobi tokom konferencije Laburističke stranke. Komičar se još nije izjasnio o novim optužbama.

Brend se već suočavao sa optužbama za dva silovanja, jedan nepristojni napad i dva seksualna napada koja uključuju četiri žene, navodno između 1999. i 2005. godine. Prethodne optužbe negirao je pred Krunskim sudom u Southwarku. Novo ročište vezano za djela iz 2009. zakazano je za 20. januar 2026. na Prekršajnom sudu u Westminsteru.