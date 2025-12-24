Zendaja nasmijana sa budućim svekrom i svekrvom, tu je i vjerenik: Ovako izgleda srećna porodica

Zendaja provodi vrijeme sa porodicom vjerenika i kolege, glumca Toma Holanda, tokom praznika – otkrivaju nove fotografije.

Na fotografijama koje je podijelio Tomov brat Sem, glumica iz serije “Euphoria” (29) osmjehuje se dok pozira sa budućim svekrom i svekrvom, Dominikom i Niki Holand.

Na jednoj od fotografija vide se Tom i Zendaja zajedno s roditeljima glumca.

Porodična atmosfera je bila opuštena, a svi su se osmjehivali za zajedničku fotografiju.

Tom i Zendaja potvrdili su romansu još u julu 2021. kada su viđeni kako se ljube u automobilu, a njihova vjeridba je potvrđena u januaru 2025. tokom praznika u porodičnom domu Zendaje.

Izvori bliski paru kažu da su oboje veoma posvećeni jedno drugom i da žele da uživaju u vezi prije nego što odaberu datum vjenčanja.

- Tom je oduvijek bio ludo zaljubljen u nju. Oboje imaju nešto posebno - dodao je izvor.

Tomov otac, koji je komičar i pisac, ranije je rekao da ga ne brine kako će njihov status slavnih uticati na vezu.

- Posao u šoubiznisu je težak za veze, posebno za poznate parove, ali sam potpuno siguran da će Tom i Zendaja imati uspješan brak - istakao je Dominik.

Ovo je rijetka prilika da se par i Tomova porodica pojave zajedno u javnosti, pokazujući kako izgleda srećan tim.