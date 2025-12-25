Ovo su najgori filmovi 2025. godine, prema sajtu Metacritic

Portal za filmske recenzije Metacritic objavio je svoju zvaničnu listu 15 najgore ocijenjenih filmova prikazanih u SAD tokom 2025. godine.

Filmovi su rangirani prema Metaskoru, prosječnoj ocjeni vodećih profesionalnih kritičara, pri čemu su sa liste isključeni svi naslovi sa manje od četiri dostupne recenzije, prenosi Index.hr.

10. The Electric State

Najveći Netfliksov promašaj 2025. godine, naučnofantastična epopeja braće Ruso, koštao je vrtoglavih 320 miliona dolara. Smještena u alternativnu, visokotehnološku, ali distopijsku verziju SAD tokom devedesetih godina, ova adaptacija grafičkog romana Sajmona Stolenhaga prati tinejdžerku (Mili Bobi Braun) koja sa robotom (glas pozajmljuje Alan Tjudik) kreće na putovanje u potrazi za bratom za koga je mislila da je mrtav.

Veliki dio budžeta očigledno je potrošen na impresivnu glumačku postavu koja uključuje Krisa Prata, Entonija Mekija i Stenlija Tučija, a dodatna snimanja razvukla su produkciju na čak tri godine. Čak i da je koštao upola manje, kritičari bi ga i dalje smatrali ispraznim i iscrpljujućim filmom.

9. Hurry Up Tomorrow

Prvi od čak pet Lajonsgejtovih filmova na ovoj listi i jedan od najvećih komercijalnih neuspjeha 2025. godine, „Heri ap tumoro“ najnoviji je autorski projekat Ejbela Tesfeja (poznatijeg kao The Vikend), nakon njegove podjednako loše serije „The Idol“, koja se prikazivala na HBO-u.

Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom katastrofom, koju je Tesfej napisao i u kojoj glumi fikcionalizovanu verziju sebe, jeste to da ju je režirao Trej Edvard Šalts, čija su tri prethodna filma naišla na pohvale kritičara. Ipak, kritičari ovaj film uglavnom nisu mogli da podnesu, nazivajući ga pretencioznim i ispraznim. The Vikendov istoimeni album prošao je znatno bolje kod muzičkih kritičara.

8. The Strangers: Chapter 2

Ovaj nastavak dobio je ocjenu čak 15 poena nižu od prošlogodišnjeg prvog filma. Riječ je o drugom filmu u horor-serijalu reditelja Renija Harlina, koji predstavlja rimejk franšize započete još 2008. godine.

Radnja se ponovo usredsređuje na grupu maskiranih ubica koji nasumično terorišu obične ljude. Kritičari su film „The Strangers: Chapter 2“ opisali kao dosadan i lišen svake novine, ističući da služi isključivo kao uvod u sljedeći nastavak. Taj treći film zaista postoji i u bioskope stiže već u februaru.

7. Shadow Force

Ovo je do sada najlošije ocijenjeni film reditelja Džoa Karnahana, koji je režirao film „The Grey“. Akcioni triler sa Keri Vašington i Omarom Sijem u glavnim ulogama prati otuđeni par koji je primoran da se udruži kada počnu da ih progone pripadnici njihovog bivšeg tima specijalaca CIA.

Jedna od nekoliko neuspješnih varijacija na temu „Gospodin i gospođa Smit“, „Šedou fors“ je nakon premijere u maju dočekan lošim kritikama, a u bioskopima je zaradio jedva pet miliona dolara, iako mu je budžet iznosio 40 miliona.

6. Five Nights at Freddy’s 2

Prethodna filmska adaptacija horor-igre „Five Nights at Freddy’s“ bila je iznenađujući komercijalni hit, uprkos lošim kritikama. Zbog toga je nastavak dobio zeleno svijetlo i ekskluzivnu bioskopsku distribuciju.

Rezultat, nažalost, nije vrijedan gledanja ni na jednoj platformi. Smješten godinu dana nakon prethodnog filma, „FNAF 2“ vraća zvijezde Džoša Hačersona, Elizabet Lejl i Pajper Rubio u priči koja pokušava da otkrije porijeklo uklete picerije. Kritičari tvrde da je gluma loša, a film pretrpan sadržajem.

5. Bride Hard

Druga akciona komedija reditelja Sajmona Vesta koja se našla na ovoj listi prikazuje Rebel Vilson kao tajnu agentkinju i djeverušu koja mora da spasi svatove od napada plaćenika. Međutim, čak ni ponovni susret Vilson i njene koleginice Ane Kemp iz filma „Pitch Perfect“ ne može da spasi ostvarenje koje nudi tek poneki kratkotrajni trenutak uzbuđenja, ali uglavnom ne uspijeva da isporuči ni akciju ni komediju.

4. Alarum

Ostvarenja Majkla Pola često se pojavljuju na listama najgorih filmova, ali je ovo do sada najlošije ocijenjeni film u njegovoj karijeri. Uprkos glumačkoj postavi predvođenoj Silvesterom Staloneom, uz Majka Koltera, Vilu Ficdžerald i Skota Istvuda, riječ je o bezličnom akcionom trileru nalik filmu „Gospodin i gospođa Smit“, koji prati bračni par špijuna i potragu za nestalim hard-diskom. Prema mišljenju kritičara, film ne nudi ništa što bi ga učinilo zanimljivim.

3. Gunslingers

„Ganslingersi“ su formulaični vestern koji potpisuje Brajan Skiba, reditelj poznat po niskobudžetnim projektima koji rijetko privlače pažnju kritičara. Radnja je smještena u grad po imenu Redemšen, utočište za tražene kriminalce, a odvija se na prelazu u 20. vijek.

Uz Nikolasa Kejdža glume Stiven Dorf i Heder Grejem. Film obiluje nasiljem i krvlju, ali ne nudi ništa prepoznatljivo što bi ga učinilo vrijednim gledanja.

2. Playdate

Kevin Džejms i Alan Ričson tumače neobičan par očeva čije planirano popodnevno druženje sa djecom krene po zlu kada se pojave profesionalne ubice.

Kritičari su sasuli paljbu po ovoj akcionoj komediji, objavljenoj direktno na Prajm Videu, uz ocjenu da film nema nikakvog smisla. Osim toga, ostvarenje je nastavilo niz neuspjeha Kevina Džejmsa – glumac još uvijek nije igrao u filmu koji je na Metakritiku dobio pozitivnu (zelenu) ocjenu.

1. War of the Worlds

Prema podacima sa Metakritika, riječ je o zvanično najgorem filmu 2025. godine. Najnovija interpretacija naučnofantastičnog klasika H. Dž. Velsa prikazuje invaziju vanzemaljaca kroz formu radnje koja se gotovo u potpunosti odvija na ekranu računara, nalik višesatnom video-pozivu. Traje 89 minuta i strukturiran je kao niz događaja posmatranih putem digitalnih interfejsa.

Reditelj Rič Li u glavnoj ulozi angažovao je Ajs Kjub, koji tumači operativca Ministarstva unutrašnje bezbjednosti zaduženog za nadzor sistema tokom masovnog napada vanzemaljaca. Većina zbivanja prikazana je kroz male prozore na ekranu njegovog računara, što u velikoj mjeri određuje vizuelni i narativni pristup. Ostvarenje je objavljeno direktno na Amazon Prajm Videu.

Negativne kritike uglavnom su usmjerene na kvalitet kompjuterskih efekata i glumačke izvedbe. Pored toga, nalazi se i među najslabije ocijenjenim naslovima na platformi Letterboksd.