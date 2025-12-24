Božični film "That Christmas" je hit na Netflixu: Mnogi ga zovu modernim klasikom

U moru božićnih klasika poput filmova „Vilenjak“, „Ljubav i praznici“ ili „Sam u kući“, koji se tradicionalno gledaju svake godine, pojavio se novi favorit.

Riječ je o Netfliksovom ostvarenju koje mnogi već nazivaju modernim klasikom, a opuštanje uz praznične filmove uoči Božića neizostavan je dio porodične tradicije.

Pohvale stižu od Zoi Sag, jedne od prvih britanskih influenserki, poznatije pod imenom „Zoela“.

Ona je u okviru svog popularnog izazova „Vlogmas“, u kojem svakodnevno objavljuje video-snimke tokom decembra, otkrila svojim pratiocima da je „That Christmas“ iz 2024. godine postao jedan od njenih omiljenih božićnih filmova, prenosi Index.hr.

- Trebaju mi sve vaše preporuke, molim vas, za bilo kakve, recimo, novije božićne filmove. U ovo doba prošle godine, That Christmas je izašao na Netflixu i sada je jedan od mojih omiljenih božićnih filmova. Pravo zlato - izjavila je tridesetpetogodišnja Sag u svom videu.

- Dakle, ima li ove godine još novih božićnih djela koja su pravo zlato i koji će odmah ući u tu kategoriju? Ne znam. Moram da kažem da mi ništa nije privuklo pažnju na isti način. Ali želim da znam — šta vi trenutno gledate? Šta vas čini da se osjećate praznično? Ima li novih božićnih filmova ili božićnih TV emisija koje biste zaista preporučili? - upitala je svoje obožavaoce.

„That Christmas“ je animirani film reditelja Sajmona Ota, a scenario potpisuju cijenjeni Ričard Kertis, poznat po romantičnim komedijama, i Piter Sauter. Radnja prati tri isprepletane priče smještene u mali grad u Safolku, koji je pred Božić zahvatila velika sniježna oluja.

U središtu su priče o dječaku Deniju, koji se prilagođava životu nakon razvoda roditelja, identičnim bliznakinjama Sem i Čarli, koje se nose sa svojim razlikama, kao i energičnoj mještanki Bernadet, koja ima nekonvencionalan pristup praznicima.

Gledaoci preporučuju i druge naslove

Iako je Sag velika obožavateljka klasika poput „Vilenjaka“, „Sam u kući“ i „Grinča“, njeni pratioci su u komentarima rado podijelili i svoje preporuke novijih, ali i starijih ostvarenja koja vrijedi pogledati.

Jedna osoba je preporučila: „Preporučio bih Klaus. Nije nov, ali je toliko dobar. Tako iskren i prijatan božićni film za gledanje, u kojem mogu da uživaju i djeca i odrasli — animacija je takođe zapanjujuća.“

Drugi korisnik se složio: „Klaus je bez sumnje jedan od najvećih božićnih filmova! Zapanjujuć, prelijep i divan! I toliko potcijenjen. Toplo preporučujem!“

Treći je podijelio svoje otkriće: „Nedavno sam prvi put gledao The Holdovers i odmah je postao klasik. To je jedan od onih filmova koji će definitivno izazvati nostalgiju u godinama koje dolaze, baš kao Sam u kući, usuđujem se da kažem. Takođe, toplo preporučujem da pogledate It’s a Wonderful Life ako već niste!“

Jedna osoba je dodala i preporuku sa Prime Video platforme: „Oh What Fun” na Prime Videu definitivno vrijedi pogledati!“.