Sjećate se dječaka iz Petra Pana: Od njegove uloge prošle su 22 godine, a ovako izgleda danas

U popularnoj adaptaciji redatelja P. Dž. Hogana, Sampter je utjelovio jednog od najpoznatijih likova dječje književnosti, a njegova karizma i glumačke sposobnosti lansirale su ga među mlade zvijezde Hollywooda. Danas, više od dva desetljeća kasnije, Džeremi nosi bradu i brkove, iza sebe ima brak i jedno dijete, a sve više ga privlači rad iza kamere.

Džeremi Sampter, kojeg je svijet zavolio 2003. u ulozi Petra Pana, danas ima 36 godina i izgleda sasvim drugačije nego kada je, sa samo 13, osvojio publiku kao dječak koji ne želi odrasti.

Nakon što je 2023. postao otac djevojčice, glumac se na neko vrijeme povukao iz javnosti kako bi se posvetio porodici. No sada se vraća, i to s velikim planovima. Osim što ima nekoliko novih filmskih uloga u pripremi, sprema se i režirati svoj prvi film, romantičnu komediju Strawberry Roan, u kojoj će i glumiti.

Imao sam kćer, cijeli moj svijet se vrtio oko nje. A sada je vrijeme da se ponovno posvetim svojim snovima, nastavim karijeru i krenem putem od dječje zvijezde prema glavnim ulogama i režiji - rekao je Sampter.

Kao klinac, sin redatelja filma Petar Pan i ja smo snimali kratke filmove. Život na setu me naučio svemu – znam tačno šta treba da se snimi film. Ljudi su mi često govorili da bih bio sjajan redatelj, samo nikad nisam imao priliku - dodao je.

U njegovom rediteljskom debiju glumit će i Rejčel Hurd-Vud, koja je tumačila Vendi u Petru Panu, a s kojom je ostao u kontaktu više od 20 godina.

Rekao sam joj: "Ovo mi je prvi put da režiram, i ne želim nikog drugog osim tebe za glavnu žensku ulogu."