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Pogledajte trejler za film "Peaky Blinders": Vraća se kriminalna grupa iz Birmingema

Tom Harper, koji je režirao nekoliko epizoda serije, režira i film

“Peaky Blinders: The Immortal Man”. Instagram

E. A.

25.12.2025

Četiri godine nakon oproštaja od klana Šelbi, kriminalna grupa iz Birmingema vraća se u zvaničnom trejleru za Netfliksov film “Peaky Blinders: The Immortal Man”.

Film, koji nastavlja priču popularne kriminalističke serije, biće prikazan u odabranim bioskopima 6. marta, a na Netfliksu će biti dostupan od 20. marta.

U nastavku se ponovo pojavljuje Kilijan Marfi u ulozi Tomija Šelbija iz “Peaky Blinders” univerzuma.

- Izgleda da nije završio sa mnom… Veoma je zadovoljavajuće ponovo sarađivati sa Stivenom Najtom i Tomom Harperom na filmskoj verziji ‘Peaky Blinders’. Ovo je za fanove - rekao je Marfi o povratku u junu 2024.

Tom Harper, koji je režirao nekoliko epizoda serije, režira i film.

Serija je premijerno prikazana na BBC-ju 2013. godine, a Netfliks je kasnije preuzeo prava za SAD.

“Peaky Blinders” je završila 2022. godine nakon šest sezona. Seriju je kreirao Najt.

# PEAKY BLINDERS
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