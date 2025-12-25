Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NETFLIX SPECIJAL

Megan Markl prasnula u smijeh zbog Harijevog komentara: Moja mama će te obožavati zbog toga

Dok Megan miješa jelo na šporetu, princ ulazi u kuhinju, pozdravlja suprugu poljupcem

Megan i Hari. Instagram

E. A.

25.12.2025

Princ Hari dao je rijedak i vrlo ličan uvid u porodičnu dinamiku sa suprugom Megan Markl i njenom majkom Dorijom Regland, tokom pojavljivanja u novom Netfliksovom prazničnom specijalu “With Love, Meghan: Holiday Celebration”.

U emisiji, koja je premijerno prikazana 3. decembra, vojvotkinja od Saseksa priprema tradicionalni božićni obrok majke Dorije.

Dok Megan miješa jelo na šporetu, princ ulazi u kuhinju, pozdravlja suprugu poljupcem — i izgovara komentar koji izaziva neočekivanu reakciju.

- Mora da si znala da dolazim -  kaže Hari dok miriše jelo.

- Gulaš mi je jedno od omiljenih jela, naročito onaj tvoje mame. Ali prije nego što se doda riba -  dodao je.

Nakon što je probao jelo, Hari se našalio: “Osjećam kako mi ljutina probija kroz vrh glave”, a zatim izgovorio rečenicu koja je izazvala Meganinu zaprepašćenu reakciju.

- Preukusno je. Nisam siguran da je bolje od jela tvoje mame, ali je veoma blizu - rekao je Hari.

Megan je prasnula u smijeh.

- Šta?! O, Bože. Moja mama će te obožavati zbog toga. Iskreno, savršena stvar - istakla je Megan.

Specijal “With Love, Meghan: Holiday Celebration” donosi niz toplih i intimnih trenutaka iz porodičnog života Megan i Harija.

# MEGAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.