Megan Markl prasnula u smijeh zbog Harijevog komentara: Moja mama će te obožavati zbog toga

Princ Hari dao je rijedak i vrlo ličan uvid u porodičnu dinamiku sa suprugom Megan Markl i njenom majkom Dorijom Regland, tokom pojavljivanja u novom Netfliksovom prazničnom specijalu “With Love, Meghan: Holiday Celebration”.

U emisiji, koja je premijerno prikazana 3. decembra, vojvotkinja od Saseksa priprema tradicionalni božićni obrok majke Dorije.

Dok Megan miješa jelo na šporetu, princ ulazi u kuhinju, pozdravlja suprugu poljupcem — i izgovara komentar koji izaziva neočekivanu reakciju.

- Mora da si znala da dolazim - kaže Hari dok miriše jelo.

- Gulaš mi je jedno od omiljenih jela, naročito onaj tvoje mame. Ali prije nego što se doda riba - dodao je.

Nakon što je probao jelo, Hari se našalio: “Osjećam kako mi ljutina probija kroz vrh glave”, a zatim izgovorio rečenicu koja je izazvala Meganinu zaprepašćenu reakciju.

- Preukusno je. Nisam siguran da je bolje od jela tvoje mame, ali je veoma blizu - rekao je Hari.

Megan je prasnula u smijeh.

- Šta?! O, Bože. Moja mama će te obožavati zbog toga. Iskreno, savršena stvar - istakla je Megan.

Specijal “With Love, Meghan: Holiday Celebration” donosi niz toplih i intimnih trenutaka iz porodičnog života Megan i Harija.