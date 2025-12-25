Kejt Hadson otkrila koju je ulogu odbila: Nije prijatno pričati o tome

Glumica Kejt Hadson potvrdila je dugogodišnje spekulacije da je početkom 2000. odbila jednu od najpoznatijih ženskih uloga u filmskoj industriji – lik Meri Džejn Votson u filmu “Spider-Man” iz 2002. godine.

Govoreći u emisiji “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, 46-godišnja Hadson otvoreno je priznala da joj povratak na tu odluku i danas budi pomiješane emocije.

Na pitanje da li žali što je odbila ulogu, odgovorila je oprezno i iskreno.

- Zanimljivo je to… Kada ljudi pokreću takve teme, nije baš prijatno pričati o njima, jer glumci koji su na kraju dobili te uloge – oni su pravi izbor. Život se dešava onako kako treba - rekla je Hadson.

Ulogu je tada dobila Kirsten Danst, koja je igrala u sva tri filma iz originalne trilogije reditelja, čime je započeta jedna od najuspješnijih franšiza u istoriji Marvela.

Hadson priznaje da, gledano iz današnje perspektive, ne može da se ne zapita – “šta bi bilo kad bi bilo”.

- Kad se osvrnem unazad, pomislim – bilo bi lijepo biti dio Spider-Man filma - rekla je Kejt.

Ipak, odluka da odbije ulogu imala je razlog. U tom periodu Hadson je izabrala da snimi film “The Four Feathers”. I on joj je donio samo dobro.

S druge strane, uskoro će se pojaviti u filmu “Song Sung Blue” rame uz rame sa Hjuom Džekmenom, koji je nedavno javno izjavio da vjeruje da Hadson za tu ulogu zaslužuje Oskara.

- Ona je vrhunska glumica - rekao je Hju na dodjeli Gotham nagrada u Njujorku.

- Iskreno vjerujem da je ovo uloga koja će joj donijeti Oskara - zaključio je.