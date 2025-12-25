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GLUMICA

Kejt Hadson otkrila koju je ulogu odbila: Nije prijatno pričati o tome

Iskreno vjerujem da je ovo uloga koja će joj donijeti Oskara, zaključio je

Instagram

E. A.

25.12.2025

Glumica Kejt Hadson potvrdila je dugogodišnje spekulacije da je početkom 2000. odbila jednu od najpoznatijih ženskih uloga u filmskoj industriji – lik Meri Džejn Votson u filmu “Spider-Man” iz 2002. godine.

Govoreći u emisiji “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, 46-godišnja Hadson otvoreno je priznala da joj povratak na tu odluku i danas budi pomiješane emocije.

Na pitanje da li žali što je odbila ulogu, odgovorila je oprezno i iskreno.

- Zanimljivo je to… Kada ljudi pokreću takve teme, nije baš prijatno pričati o njima, jer glumci koji su na kraju dobili te uloge – oni su pravi izbor. Život se dešava onako kako treba - rekla je Hadson.

Ulogu je tada dobila Kirsten Danst, koja je igrala u sva tri filma iz originalne trilogije reditelja, čime je započeta jedna od najuspješnijih franšiza u istoriji Marvela.

Hadson priznaje da, gledano iz današnje perspektive, ne može da se ne zapita – “šta bi bilo kad bi bilo”.

- Kad se osvrnem unazad, pomislim – bilo bi lijepo biti dio Spider-Man filma - rekla je Kejt.

Ipak, odluka da odbije ulogu imala je razlog. U tom periodu Hadson je izabrala da snimi film “The Four Feathers”. I on joj je donio samo dobro.

S druge strane, uskoro će se pojaviti u filmu “Song Sung Blue” rame uz rame sa Hjuom Džekmenom, koji je nedavno javno izjavio da vjeruje da Hadson za tu ulogu zaslužuje Oskara.

- Ona je vrhunska glumica - rekao je Hju na dodjeli Gotham nagrada u Njujorku.

- Iskreno vjerujem da je ovo uloga koja će joj donijeti Oskara - zaključio je.

# KEJT HADSON
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