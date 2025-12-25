Gdje je danas Ben iz "Prijatelja"

Legendarna serija „Prijatelji“ i danas je jedan od najgledanijih televizijskih klasika, a na RTL2 je možete pratiti svakoga dana od 21:20 sati. Serija je svoju premijeru doživjela 1994. godine, a tokom deset sezona, sve do 2004., osvojila je publiku širom svijeta.

U središtu priče nalazi se šest prijatelja koji zajedno prolaze kroz ljubavne, poslovne i životne izazove. Dženifer Eniston (Jennifer Aniston) tumači Rejčel (Rachel), Kortni Koks (Courteney Cox) Moniku (Monica), Liza Kudrou (Lisa Kudrow) Fibi (Phoebe), Met Lev Blenk (Matt LeBlanc) Džoja (Joey), Metju Peri (Matthew Perry) Čendlera (Chandler), a Dejvid Švimer (David Schwimmer) Rossa Gelera (Ross Geller). Njihova kemija, humor i prirodna dinamika učinili su seriju jednom od najuspješnijih u istoriji televizije, a scene iz kultnog kafića Central Perk i danas su prepoznatljive širom svijeta.

Sjećate li se Rossovog sina Bena? Glumio ga je Kol Spraus (Cole Sprouse). Ross i njegova bivša supruga Kerol (Carol) u seriji imaju sina Bena Gelera, koji se pojavljuje u ranijim sezonama kao beba i mali dječak. Ulogu je tumačio Kol Spraus (33), tada sedmogodišnjak, kojem je to bio prvi glumački projekat bez blizanca Dylana (Dylan), s kojim je ranije dijelio skoro sve dječje uloge.

Publika ga je ubrzo upoznala u hit seriji Disney Channela „The Suite Life of Zack & Cody“, gdje je ponovo glumio s bratom Dilanom (Dylan), a nastavak serije „The Suite Life on Deck“ dodatno je učvrstio njihovu popularnost među mlađom publikom. Godinama kasnije, Spraus se istakao u ulozi Džugaheda Džounsa (Jughead Jones) u popularnoj tinejdžerskoj drami „Riverdale“, koja mu je donijela globalnu slavu i prepoznatljivost izvan Disneyjevog okvira. Osim televizijskih projekata, pojavio se i u filmovima „Five Feet Apart“ i „Moonshot“, čime je potvrdio da uspješno prelazi iz tinejdžerskih u ozbiljnije uloge.

Kol Spraus danas pažljivo bira projekte kojima se posvećuje. Već nekoliko godina je u vezi s manekenkom Ari Furnije (Ari Fournier), koju je upoznao 2021. godine, a njihov odnos, iako diskretan, često privlači pažnju medija.

Glumac je u intervjuima istakao da ne osjeća potrebu za žurbom prema braku i da mu je trenutno najvažnije uživati u balansu između posla i privatnog života, bez pritiska javnosti koji često prati slavne osobe.