Umro glumac Pat Finn: Glumio je u Prijateljima i Seinfeldu

Pat Fin (Pat Finn) (60), američki glumac poznat po ulogama u hit serijama poput Prijatelja, Seinfelda i U dobru i zlu (The Middle), preminuo je 22. decembra u svom domu u Los Angelesu nakon borbe s rakom koja je trajala od 2022. godine. Komičar i majstor improvizacije iza sebe ostavlja bogatu karijeru i brojne obožavatelje.

Finnova prva televizijska uloga bila je 1995. godine u seriji The George Wendt Show, a između 1995. i 1997. imao je ponavljajuću ulogu u seriji Murphy Brown. Široj publici postao je poznat 1998. godine kao Džo Mejo (Joe Mayo) u Seinfeldu, a gostovao je i u hit serijama poput Kralj Queensa, Prijatelja, Lude sedamdesete i Dr. House. U Prijateljima se pojavio u dvije epizode kao dr. Rodžer (dr. Roger), partner Monike Geler (Monica Geller).

Najviše će ga publika pamtiti po ulozi Bila Norvuda (Bill Norwood) u humorističnoj seriji U dobru i zlu (The Middle), u kojoj se pojavljivao tokom osam sezona, od 2011. do 2018. godine. Od filmskih uloga ističu se It’s Complicated (2009.) i Santa Paws 2: The Santa Pups (2012.).

Osim glume, Fin je bio cijenjeni improvizator te je predavao na Univerzitetu Kolorado (University of Colorado) kao izvanredni profesor. Bio je član improvizacijske trupe Beer Shark Mice. Njegova porodica je na društvenim mrežama napisala: „Pat nikada nije upoznao stranca – samo prijatelje koje još nije poznavao“ i dodala da je živio „svoj život u potpunosti – s radošću i bujnošću“.

Od Finna se oprostio i kolega Ričard Kaind (Richard Kind):

„Nema ljubaznije, nježnije, smješnije, prizemljenije osobe koju biste mogli sresti. Uvijek pozitivan, pomaže ti da budeš smješniji i bolji. Sjajan otac, sjajan tip.“

Iza Pata Finna ostali su supruga Dona (Donna), troje djece, roditelji te braća i sestre.